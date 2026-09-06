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Carcere Cuneo, Blengino (Radicali): &quot;Chiesta ispezione ASL&quot;
Carcere Cuneo, Blengino (Radicali): "Chiesta ispezione ASL"
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Attualità | 06 settembre 2026, 19:00

Carcere Cuneo, Blengino (Radicali): "Chiesta ispezione ASL"

Le celle di isolamento sono nei sotterranei, con aerazione e luminosità insufficienti

Carcere Cuneo, Blengino (Radicali): &quot;Chiesta ispezione ASL&quot;

"Le condizioni delle celle di isolamento del carcere di Cuneo sono semplicemente inaccettabili. Situate nei sotterranei dell'istituto, presentano condizioni igienico-sanitarie indegne, con aerazione e luminosità insufficienti. Per questo anche il carcere di Cuneo rientra tra gli istituti per i quali abbiamo formalmente chiesto l'intervento dell'ASL e un sopralluogo urgente" – lo dichiara in una nota il cuneese Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani". 

"Non siamo più di fronte a singole criticità - prosegue  -, ma alla fotografia di un sistema che troppo spesso costringe detenuti e personale a vivere e lavorare in ambienti degradati e insalubri. Lo Stato pretende il rispetto della legge da chi è detenuto, mentre tollera al proprio interno condizioni che non dovrebbero esistere in un Paese civile. Ora le ASL entrino negli istituti, accertino le condizioni igienico-sanitarie e, laddove necessario, impongano gli interventi dovuti. La privazione della libertà non può diventare privazione della dignità" – conclude.

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