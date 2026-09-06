Il maggiore Davide Basso lascia la guida della Compagnia Carabinieri di Saluzzo dopo 5 anni

Il maggiore Davide Basso, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, terminerà il servizio nella ex Capitale del Marchesato il prossimo sabato 19 settembre, dopo 5 anni di lavoro sul territorio.

Oggi 6 settembre, al termine della messa solenne patronale di San Chiaffredo, presieduta dal cardinale Giuseppe Versaldi, emerito prefetto della Congregazione per l'Educazione cattolica, in un Duomo gremito di autorità civili, militari e associazioni, gli è è stata conferita l’alta onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, promossa presso la santa sede dal vescovo Cristiano Bodo, per meriti professionali, rapporti istituzionali nel lavoro e con la Chiesa e per la condotta di alto valore morale.

Il ringraziamento del maggiore Basso è stato espresso nel museo diocesano di via Maghelona, dove sono state presentate due preziose lastre in rame incise, donate da Marco Galateri di Genola alla Diocesi, raffiguranti i ritratti di Augusto e Gian Ludovico Saluzzo, figlio di Margherita de Foix e Ludovico II.

"Grazie per un riconoscimento così prestigioso - le parole del comandante Basso -, di cui porterò le insegne con orgoglio e gratitudine, cercando di vivere giornalmente i valori dell’ordine di San Gregorio Magno" - ha affermato citando il commentario Moralia in lob (il capolavoro letterario e teologico di Papa Gregorio I) che indicava la vita cristiana ideale in quella che unisce l'impegno attivo nel mondo e la dedizione alla preghiera e all'ascolto di Dio.

"A conclusione del mio incarico quinquennale al comando della Compagnia di Saluzzo, voglio ringraziare i cittadini del Saluzzese che hanno accolto me e la mia famiglia facendoci sempre sentire il loro calore e la loro vicinanza.

Ringrazio i miei collaboratori e tutte le istituzioni del territorio, in particolare le amministrazioni comunali, senza le quali non avrei potuto raggiungere buona parte degli obiettivi che mi ero prefissato. Eraclito affermava che è nei cambiamenti che troviamo uno scopo e questa massima mi ha sempre aiutato ad apprezzare i cambi di incarico della mia carriera.

Ciò non toglie che lascio Saluzzo con un po’ di tristezza nel cuore per l’amore che ho per questa bella terra cuneese, seppur certo di tornarvi non come turista ma come amico".

A giorni giungerà nella ex capitale del Marchesato il nuovo Comandante della Compagnia saluzzese e sarà presentato ufficialmente alla città.