Madonna del Pilone, venerdì 4 settembre un bagno di fede con don Luigi Maria Epicoco

Ormai è un amico di Madonna del Pilone, dove venerdì 4 settembre è stato protagonista di un incontro molto partecipato, richiamando, come lo scorso anno, tantissime persone per una serata di intensa spiritualità.

Don Luigi Maria Epicoco, noto teologo e scrittore del clero dell'Arcidiocesi de' L'Aquila, è arrivato nella frazione di Cavallermaggiore in occasione del 6° anniversario della scomparsa dei giovani Davide e Francesco Gennero.

Ad accompagnarlo il parroco don Bernardo Petrini, gli applausi e i canti del coro composto da tanti ragazzi e ragazze, seguiti dai ringraziamenti e dalla presentazione dell'insigne ospite, in un evento che ha visto anche la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.

Don Luigi è un grande comunicatore, richiesto ovunque e con un notevole seguito sui social: la sua pagina Facebook ha attualmente 254.651 followers, l'account Instagram ha superato i 50mila, mentre il suo canale YouTube conta più di 100mila iscritti.

Per questo motivo la sua presenza è stata un dono, come ha sottolineato Daniela Gennero, che ha fatto gli onori di casa, davanti all'assemblea raccolta nel cortile dell'oratorio della parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Nato a Mesagne, in Puglia, il 21 ottobre 1980, don Luigi Maria Epicoco è stato ordinato sacerdote a L'Aquila nel 2005. Insegna filosofia alla Pontificia Università Lateranense ed è direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo a L'Aquila.

Già editorialista de L'Osservatore Romano, è stato stretto collaboratore di papa Francesco, che lo ha nominato assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. Ha pubblicato numerosissimi ed autorevoli testi, tra i più recenti "San Francesco prima del mito" (Einaudi), oggetto del suo intervento in terra cuneese.

L'appuntamento con don Luigi Maria Epicoco a Madonna del Pilone, segue il solco tracciato negli anni precedenti dai coniugi Daniela Ternavasio e Claudio Gennero, fatto di altre presenze importanti: nel 2021 don Primo Soldi a fare il kerigma dopo il Rosario; nel 2022 don Gianvito Sanfilippo con i suoi commenti del Vangelo in tempo di pandemia; il 9 settembre 2023 Antonia Salzano, mamma di san Carlo Acutis (canonizzato il 7 settembre 2025); nel 2024 la giornalista e blogger Costanza Miriano; nel 2025 don Luigi Maria Epicoco.

Tante storie che si aprono alla speranza.