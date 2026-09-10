Il saluto di Cherasco al tenente colonnello Gioffreda, Bogetti: "Grazie per la vicinanza e la collaborazione"

Mercoledì 9 settembre si è svolto in Municipio a Cherasco l’incontro tra il comandante dei Carabinieri di Bra, tenente colonnello Tommaso Gioffreda, e l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Claudio Bogetti. Un momento di saluto e di commiato in occasione del trasferimento del comandante, che conclude così il periodo alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Bra e lascia la città della Zizzola per un nuovo incarico.

All’incontro erano presenti anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cherasco, maresciallo maggiore Silvio Maria Pierantozzi, e il presidente e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Gianni Cabutto e Pierenzo Bergese.

È stata l’occasione per ripercorrere il rapporto di collaborazione e di confronto costruito negli anni tra l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione comunale e la comunità cheraschese, all’insegna della disponibilità e della reciproca attenzione alle esigenze del territorio.

"Lo ringraziamo – ha detto il primo cittadino di Cherasco – per l’ottima collaborazione dimostrata in questi anni con Cherasco e con i Carabinieri della nostra città, per la vicinanza, la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei confronti della nostra comunità. Il comandante Gioffreda non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle iniziative dell’Amministrazione, mettendosi a disposizione per accompagnare e appoggiare azioni, progetti e tutte quelle attività rivolte a garantire sicurezza, prevenzione e attenzione ai cittadini. È stato un importante punto di riferimento e abbiamo apprezzato molto la sua presenza sul territorio e la capacità di instaurare un rapporto positivo e costruttivo con le istituzioni locali. A lui va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per la collaborazione di questi anni, insieme ai migliori auguri per il nuovo incarico e per il prosieguo della sua attività professionale".