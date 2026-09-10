 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 settembre 2026, 12:11

A Bra arriva Franco Gabrielli per parlare di sicurezza e democrazia con il suo nuovo libro

Martedì 22 settembre l'ex capo della Polizia presenterà "Contro la paura" al centro polifunzionale Arpino in un appuntamento promosso dall'Anpi e dalla Scuola di Pace

Franco Gabrielli

Franco Gabrielli

Martedì 22 settembre, alle ore 20.45, il Centro Polifunzionale "Arpino" in largo della Resistenza a Bra ospiterà la presentazione del libro "Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica", edito da Feltrinelli e scritto a quattro mani da Carlo Bonini e Franco Gabrielli.

L'evento vedrà la partecipazione diretta di Franco Gabrielli, già capo della Polizia e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla sicurezza della Repubblica e alla cybersecurity, che dialogherà con Claudio Gallizio, vicepresidente della sezione Anpi Alba Bra Langhe Roero

L'appuntamento è organizzato dalla sezione Anpi Alba Bra Langhe Roero in collaborazione con la Scuola di Pace Bra e con il patrocinio del Comune di Bra.

Il volume affronta la sicurezza superando le narrazioni semplificate basate sulla paura e sulla costruzione del nemico. Gli autori propongono il concetto di sicurezza democratica, capace di coniugare libertà e protezione, diritti e ordine, coesione sociale e legalità. Il testo si configura come un atto d'accusa verso le destre di governo e le ambiguità del campo progressista, offrendo al contempo un manifesto fondato su prevenzione, responsabilità e coesione, per dimostrare come sicurezza e libertà non debbano mai essere poste in contrapposizione. L'ingresso alla serata è libero e gratuito.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium