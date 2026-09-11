Volotea in Italia: nuova base ad Ancona, più voli e guida a rimborsi e risarcimenti

Accanto alle novità operative, resta centrale anche un altro tema per chi vola: sapere cosa prevede oggi la normativa europea in caso di ritardi, cancellazioni o overbooking.

FAQ rapide su Volotea, voli e rimborsi

Cosa cambia per Volotea in Italia nel 2026? Da dicembre Ancona diventerà l’ottava base italiana e la ventiduesima europea della compagnia, con un Airbus A320 basato nello scalo e circa 200 posti di lavoro stimati tra diretti e indiretti.

Quando può spettare un risarcimento per un volo Volotea in ritardo? In base alle regole oggi applicabili, quando si arriva alla destinazione finale con almeno 3 ore di ritardo, salvo circostanze eccezionali e verificati gli altri requisiti.

Quanto può valere la compensazione? Gli importi previsti dal regime attuale sono in genere 250, 400 o fino a 600 euro, a seconda della distanza e delle circostanze del viaggio.

Quando scatta l’assistenza in aeroporto? Non sempre dopo 2 ore: la soglia è di 2, 3 o 4 ore in base alla distanza della tratta. L’assistenza comprende pasti e bevande in misura ragionevole e la possibilità di comunicare; se la partenza slitta al giorno successivo, può spettare anche l’hotel con trasferimento.

Le regole europee sono cambiate nel 2026? L’Unione europea ha approvato a luglio 2026 una riforma dei diritti dei passeggeri, ma le nuove norme non sono ancora applicabili. Oggi resta quindi il Regolamento (CE) n. 261/2004, come interpretato dalla giurisprudenza europea, il riferimento per i casi correnti.

Volotea apre una nuova base ad Ancona da dicembre 2026

Da dicembre 2026 diventerà operativa una nuova base Volotea all’Aeroporto delle Marche, l’ottava in Italia e la ventiduesima in Europa. Nello scalo sarà basato stabilmente un Airbus A320 e l’apertura dovrebbe generare 30 nuovi posti di lavoro diretti e circa 170 indiretti.

Al momento dell’annuncio, a fine luglio, la compagnia indicava oltre 1,2 milioni di passeggeri trasportati da Ancona dal 2012. Nel 2026 l’offerta comprende sei destinazioni: Catania, Olbia e Palermo in Italia, Parigi Orly in Francia, Barcellona e Madrid in Spagna.

Volotea ha inoltre anticipato che il network marchigiano è destinato a crescere. Al 10 settembre 2026, nella sala stampa ufficiale consultata non risultano ancora ulteriori destinazioni confermate per la nuova base.

Più voli Volotea da Verona e Olbia

Il piano di espansione è visibile anche a Verona. Tra il 1° e il 5 agosto 2026 sono partiti i collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e Karpathos. Nel corso dell’anno è inoltre tornata la rotta per Comiso ed è stato inaugurato ad aprile il collegamento con Aalborg, in Danimarca. Con le novità estive, le destinazioni Volotea raggiungibili dal Catullo sono salite a 21 nel 2026.

Per l’inverno 2026-2027 la compagnia ha rafforzato anche la base di Olbia, con un aumento dichiarato del 75% dei posti in vendita rispetto allo stesso periodo del 2025. Barcellona, Parigi Orly, Venezia, Verona e Torino restano operative durante l’inverno; torna Bologna, Madrid viene proposta per la prima volta nella stagione invernale e Napoli si aggiunge nel periodo delle festività natalizie.

Puntualità Volotea recenti: i dati più

I numeri più recenti pubblicati dalla compagnia mostrano indicatori operativi solidi, ma è importante distinguere i periodi di riferimento. Nei primi sei mesi del 2026, a Verona l’OTP15 - cioè la quota di voli entro 15 minuti dall’orario previsto - ha superato l’88% e il tasso di completamento dei voli il 99%. A Olbia, nello stesso periodo, l’OTP15 è stato dell’85% e il completion factor del 99,8%.

Per Venezia, i dati annuali 2025 indicano invece un OTP15 del 78,8% e un completion factor del 98,9%. Si tratta di dati riferiti a periodi diversi e non vanno letti come una classifica diretta tra gli aeroporti.

Rimborsi e risarcimenti Volotea: cosa prevede oggi il Regolamento UE

Anche una compagnia con buoni livelli di puntualità può incappare in ritardi, cancellazioni o overbooking. Per i passeggeri il riferimento resta oggi il Regolamento (CE) n. 261/2004, insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le regole stabiliscono quando spettano assistenza, rimborso del biglietto, riprotezione e compensazione economica.

A luglio 2026 l’Unione europea ha approvato una riforma del quadro normativo, ma al 10 settembre 2026 le nuove disposizioni non sono ancora applicabili. Le condizioni riportate qui sotto sono quindi quelle oggi in vigore.

Per chi preferisce ricevere assistenza nella gestione della pratica, AirHelp mette a disposizione informazioni e supporto per verificare se esistono i presupposti per richiedere un rimborso a Volotea o una compensazione economica. I diritti del passeggero dipendono comunque dalla normativa europea applicabile e dalle circostanze concrete del volo.

Quando spetta la compensazione economica

Nel regime attuale, un passeggero può avere diritto a una compensazione quando arriva alla destinazione finale con almeno 3 ore di ritardo, quando il volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso oppure quando subisce un negato imbarco involontario, ad esempio per overbooking. Vanno però considerate anche la causa del disservizio e, in caso di cancellazione, l’eventuale volo alternativo offerto dalla compagnia.

Gli importi sono normalmente pari a 250, 400 o fino a 600 euro in base alla distanza della tratta e alle condizioni previste dalla normativa. In alcuni casi di riprotezione o di ritardo sulle tratte più lunghe l’importo può essere ridotto.

Assistenza, rimborso del biglietto e riprotezione

L’assistenza in aeroporto non scatta automaticamente dopo 2 ore per tutti i voli. La soglia è di 2 ore per le tratte fino a 1.500 km, 3 ore per i voli intra-UE oltre 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km, e 4 ore per le tratte rimanenti. In questi casi il vettore deve offrire pasti e bevande in misura ragionevole e due comunicazioni gratuite; se la nuova partenza è prevista almeno il giorno successivo, spettano anche alloggio e trasferimenti tra aeroporto e hotel.

Se il ritardo alla partenza raggiunge almeno 5 ore e il passeggero decide di non proseguire il viaggio, può chiedere il rimborso del biglietto per le parti non utilizzate e, quando il viaggio non serve più allo scopo originario, anche per le parti già effettuate, oltre a un volo di ritorno al punto di partenza iniziale se necessario. In caso di cancellazione, invece, il passeggero può scegliere tra rimborso e riprotezione secondo le condizioni previste dal Regolamento.

Quando il risarcimento non è dovuto

La compensazione economica non è dovuta, tra gli altri casi, quando il ritardo all’arrivo resta sotto la soglia prevista, quando il passeggero accetta volontariamente di cedere il posto in una situazione di overbooking o quando la compagnia dimostra che il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure ragionevoli. Le circostanze eccezionali possono escludere la compensazione, ma non gli altri diritti previsti, come assistenza, rimborso o riprotezione quando applicabili.

Per poter invocare la tutela europea, il passeggero deve inoltre rispettare le condizioni della prenotazione e presentarsi al check-in nell’orario indicato dalla compagnia; se non è stato comunicato un orario specifico, il Regolamento fa riferimento ad almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

Volotea e sostenibilità: SAF e programma Voloterra

Sul fronte della sostenibilità, Volotea porta avanti il programma Voloterra, che riunisce iniziative per ridurre il consumo di carburante, migliorare l’efficienza operativa, aumentare l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione e finanziare progetti di compensazione delle emissioni.

Nel 2025 la compagnia dichiara di avere compensato il 23,6% delle proprie emissioni attraverso progetti certificati e di avere utilizzato oltre 7 milioni di litri di SAF, pari al 2,02% del consumo totale di carburante. Il dato sul SAF è oltre tre volte la media di settore indicata per il 2025, pari allo 0,6%.

È però importante distinguere la compensazione dalla riduzione diretta delle emissioni. Secondo i dati pubblicati da Volotea, nel 2025 le emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro risultavano ridotte di oltre il 51% rispetto al 2012. Il nuovo obiettivo dichiarato è arrivare a una riduzione tra il 55% e il 60% entro il 2030.















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