Al Castello della Manta, aperitivo letterario

Roberto Rossi Precerutti, poeta, traduttore e saggista, presenta stasera venerdì 11 settembre alle 18,30 ( nell'ambito della rassegna Sere d'estate FAI, il suo lavoro in un racconto che prende avvio dal profondo legame che lo unisce al Castello della Manta.
Originario dell’antica famiglia Rossi della Manta, ha scelto di onorare questa connessione familiare con uno scritto dedicato all’affresco della Fontana della Giovinezza, custodito nella Sala Baronale e pubblicato nel volume "Appunti per una celebrazione" (ed. Aragno, 2026).
Enrica Martinengo, in dialogo con l'autore, accompagnerà il pubblico attraverso la formazione di Rossi Precerutti e le diverse espressioni della sua ispirazione artistica, offrendo l’occasione per scoprire una voce capace di muoversi tra poesia, traduzione e saggistica con sensibilità, profondità senza rinunciare a un’ironia sottile.
Aperitivo con i prodotti del Birrificio Agricolo Kauss (a pagamento, in loco)
Ingresso con breve percorso guidato e incontro con l’autore
Iscritti FAI/residenti: 4 euro; Intero: 6 euro