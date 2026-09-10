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Eventi | 10 settembre 2026, 16:35

La sfilata con i cani ex-ospiti del Rifugio: saranno i bambini a decretare il vincitore. La Festa sabato 19 settembre

Un pomeriggio per stare con i cani del Rifugio La Cuccia di Cervasca e accompagnarli in passeggiata. Ci saranno anche fotografo, educatore e aperitivo

La sfilata con i cani ex-ospiti del Rifugio: saranno i bambini a decretare il vincitore. La Festa sabato 19 settembre

Sabato 19 settembre ci sarà una grande festa al Rifugio canino La Cuccia di Cervasca. Gli ex ospiti e i cani meticci saranno protagonisti di una sfilata dove saranno i bambini presenti a decretare il vincitore.

La festa sarà poi un'occasione per visitare il rifugio e accompagnare i cani ospiti in passeggiata, insieme ai volontari, per renderli più felici che mai. Ci sarà anche un educatore cinofilo per brevi consulenze: un'occasione per fugare dubbi di addestramento e comportamento dei propri animali.

Infine, un fotografo ufficiale immortalerà ogni momento e la giornata si concluderà con un aperitivo offerto dal Rifugio.

Apertura iscrizioni sfilata h 15 (5 €).

Inizio sfilata h 16

Termine attività h 19.

Per ulteriori informazioni contattare:

📞 Carla 331 328 4458

📞 Mara 346 010 4754

📞 Gabriele 351 766 6339

 "Rifugio la Cuccia", via Luigi Einaudi 50, Cervasca (CN), Piemonte

redazione

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