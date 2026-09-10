“I mali e la guarigione”: a Cuneo un percorso di analisi e testimonianza sul benessere della persona

Si intitola “I mali e la guarigione” il percorso di analisi e testimonianza promosso in collaborazione con il settore cultura della Diocesi di Cuneo-Fossano. Ideatore e coordinatore del corso è don Gianni Falco. Un ciclo di incontri pensato per riflettere sulle ferite fisiche, psicologiche e spirituali che attraversano la vita personale e sociale, in una società altamente tecnologica ma ancora profondamente segnata da fragilità che riguardano il corpo, la mente, il cuore, la famiglia e le diverse età della vita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un cammino di ascolto, riflessione e confronto, affidato a relatori qualificati dal punto di vista scientifico e professionale. Il percorso intende aiutare i partecipanti a conoscere meglio le “ferite” della persona e della società, per attraversarle senza soccombere, superarle positivamente e, dove possibile, prevenirle.

“La vita è l’essenza del nostro essere e non un fatto marginale”: da questa consapevolezza prende forma una proposta aperta a chi desidera approfondire temi decisivi per il benessere personale e comunitario, raccogliendo spunti utili per sé e per la società nella quale è inserito.

Il programma degli incontri

Gli appuntamenti si terranno sempre di venerdì, alle ore 21, nel salone della parrocchia San Paolo, in via Beppe Fenoglio 47 a Cuneo.

Il primo incontro è in programma venerdì 18 settembre con la professoressa Anna Bertoni, docente di Psicologia sociale all’Università Cattolica di Milano, che interverrà sul tema “Dal malessere personale e sociale al ben-essere condiviso”.

Venerdì 25 settembre sarà la volta del dottor Gianmauro Numico, primario di Oncologia dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, con l’incontro “Patologie tumorali: prevenire e accompagnare”.

Venerdì 2 ottobre il dottor Diego De Leo, presidente dell’Associazione italiana di Psicogeriatria di Padova, proporrà una riflessione dal titolo “Dare anni alla vita e vita agli anni”.

Il 9 ottobre il dottor Claudio Leonardi, presidente della Società italiana patologie da dipendenza (SIPAD) di Roma, affronterà il tema “Il mondo delle dipendenze e le vie d’uscita”.

Venerdì 16 ottobre spazio alla prevenzione cardiovascolare con la dottoressa Roberta Rossini, primario di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, che parlerà di terapie, interventi innovativi e stili di vita.

Il 23 ottobre la professoressa Elena Carrara, docente di Malattie infettive all’Università di Verona, tratterà il tema “Antibiotici, batteri, sfide e soluzioni”.

Venerdì 30 ottobre il dottor Vittorio Sironi, neurochirurgo e docente all’Università Bicocca di Milano, guiderà l’incontro “La medicina verso il futuro. La dimensione umana della cura, tra intelligenza artificiale e chirurgia robotica”.

Il 6 novembre saranno protagoniste le testimonianze della Comunità Cenacolo di Saluzzo, con l’appuntamento “Da una vita rovinata ad una vita realizzata”.

La chiusura del ciclo è prevista venerdì 13 novembre con il monaco Luciano Manicardi, di Bose, che proporrà la riflessione “Gesù e i malati: l’arte dell’incontro”.

Iscrizioni e informazioni

Il corso è riconosciuto valido ai fini dell’aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado; l’autorizzazione è rilasciata dalla Facoltà Teologica I.S.S.R. di Fossano.

Le quote di iscrizione sono di 30 euro per la partecipazione singola, 40 euro per il nucleo familiare fino a quattro persone e 5 euro per gli studenti.

Le iscrizioni si raccolgono presso la libreria “Stella Maris” in via F. Cavallotti 5 a Cuneo; la libreria “L’Ippogrifo” in piazza Europa 3 e corso Nizza 1 a Cuneo; l’edicola “Carletto Silvio” in via Roma 96 a Borgo San Dalmazzo; l’edicola “Stefania Sarale” in via Venasca 3 a Madonna dell’Olmo; la cartoleria-edicola “La Leggenda” in via Bisalta 13 a Borgo San Giuseppe; “Il forno a legna” in piazza Garibaldi 8 a Boves. Sarà inoltre possibile iscriversi nella sala conferenze prima dell’intervento dei relatori.

Per informazioni è disponibile il numero 340.3317478.