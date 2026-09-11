Apro Formazione: la scuola di Alba consegna i diplomi agli studenti della sede di Canelli

Nei giorni scorsi Apro Formazione Canelli ha voluto raccontare il successo degli studenti che hanno da poco completato i percorsi formativi con la consegna dei diplomi che ha visto la partecipazione di autorità e personalità del territorio, a testimonianza del valore della formazione professionale e di Apro per lo sviluppo locale. Erano presenti i Consiglieri della Regione Piemonte Fabio Isnardi e Marco Protopapa, Anna Maria Tosti, Assessore del Comune di Canelli e diversi imprenditori di Canelli e della Valle Belbo.

Dopo il benvenuto del Presidente di Apro Formazione Fulvio Baratella, il Direttore Generale Antonio Bosio ha sottolineato il ruolo chiave dell'agenzia quale "motore di sviluppo" per il territorio. Insieme a Valentina Adornato, responsabile della sede di Canelli, ha riepilogato gli importanti risultati raggiunti e l'incremento del volume di attività realizzate nell'ultimo anno.

La mission di Apro è quella di preparare il capitale umano alle sfide del mercato del lavoro, in un territorio in cui la specializzazione professionale, l'inclusione e l'innovazione sono fattori chiave di competitività. I numeri confermano il suo ruolo di leader della formazione: oltre 6100 utenti e più di 1.400 imprese hanno fruito dei suoi servizi formativi mentre l'82% degli studenti trova lavoro entro un anno dalla fine del corso. Un recente studio sul Social Return On Investment (SROI) condotto da Deloitte ha poi dimostrato come ogni euro investito in Apro Formazione generi una ricaduta di 4,75 euro di valore sul territorio.

Bosio ha successivamente sottolineato come questi risultati, frutto della capacità di fare rete con il sistema produttivo e gli stakeholder, siano stati coronati da uno straordinario traguardo di rilievo internazionale. A maggio 2026, l'UNESCO ha infatti riconosciuto Apro Formazione come Centro Internazionale per la Formazione Tecnica e Professionale, inserendola nel network UNESCO-UNEVOC.

UNEVOC è la rete globale dell'UNESCO dedicata all'istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) che conta oltre 250 istituzioni in più di 150 Paesi.

Con l'ingresso in questa rete, Apro Formazione entra a far parte di una cerchia d'eccellenza, composta da soli 65 enti formativi nel mondo, posizionandosi come uno dei 2 centri ammessi in Italia. Un riconoscimento che premia il valore del modello formativo piemontese, caratterizzato da un'elevata integrazione con le imprese, impatto sociale misurabile e una visione educativa inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile.



