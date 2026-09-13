PGF di Grasso F.lli, noleggio cassoni e trasporto rifiuti dalla raccolta allo smaltimento

Gestire correttamente un rifiuto significa molto più che trasportarlo da un punto all'altro. Significa scegliere il contenitore più adatto, programmare il ritiro, rispettare le normative ambientali e garantire tempi rapidi affinché il lavoro di imprese, cantieri ed enti pubblici possa proseguire senza interruzioni.

È proprio su questa filosofia che PGF di Grasso F.lli ha costruito negli anni uno dei propri punti di forza: un servizio completo che unisce il noleggio di cassoni scarrabili, il trasporto dei rifiuti con mezzi specializzati e il successivo conferimento presso impianti autorizzati.

[Leonardo, Bruno, Anna Maria, Marzia e Paride della PGF di Grasso F.lli]

L'azienda, con sede a Moretta in provincia di Cuneo, che dal 1973 opera nel settore dei servizi ambientali, oggi rappresenta un punto di riferimento nel Nord Ovest dell'Italia per spurghi, pulizie industriali, trasporto e smaltimento rifiuti, noleggio di cassoni scarrabili, disotturazioni, pulizie, videoispezioni professionali e interventi altamente specializzati

"L'obiettivo – spiegano dall'azienda – è permettere ai nostri clienti di concentrarsi sul proprio lavoro. A tutta la gestione del rifiuto pensiamo noi, dalla scelta del cassone fino al trasporto e allo smaltimento finale".

CASSONI PER OGNI ESIGENZA

Il servizio di noleggio è pensato per adattarsi alle necessità delle aziende ma anche di artigiani, imprese edili e privati.

PGF Grasso mette infatti a disposizione un'ampia gamma di cassoni scarrabili, coperti e scoperti, oltre a container ermetici destinati al contenimento di fanghi civili e industriali.

I contenitori vengono utilizzati per raccogliere macerie, laterizi, intonaci, tegole, materiali derivanti da demolizioni, fanghi, rifiuti industriali, carta, plastica, legno, nylon, ceneri e numerose altre tipologie di materiali.

Il servizio è completamente personalizzabile: in base alle esigenze del cliente viene stabilita la dimensione del cassone, la durata del noleggio e la frequenza dei ritiri. Quando il contenitore è pieno, PGF Grasso provvede alla sostituzione con un cassone vuoto, consentendo alle attività di proseguire senza interruzioni.

Una soluzione particolarmente apprezzata dalle imprese edili, dalle officine meccaniche e dalle aziende manifatturiere, ma sempre più richiesta anche dai privati impegnati in ristrutturazioni o sgomberi.

[Autotreno scarrabile con Cassoni – Copri e scopri]

UN PARCO MEZZI PER OGNI TIPOLOGIA DI TRASPORTO

Alla base del servizio c'è un parco mezzi costruito negli anni per rispondere a qualsiasi esigenza operativa.

L'azienda dispone di mezzi scarrabili, pianali, centinati, autocaricanti con ragno, autocisterne e veicoli di piccole dimensioni per operare nei centri storici o negli spazi più ridotti, fino ad arrivare ai mezzi pesanti destinati al trasporto di grandi quantitativi di materiale come il nuovo mezzo, il bilico vasca.

[Autotreno scarrabile con Cassoni per macerie]

Grazie alle diverse configurazioni è possibile movimentare rifiuti solidi, liquidi, pericolosi e non pericolosi, compresi quelli soggetti alla normativa ADR.

Le cisterne hanno capacità comprese tra 3 e 30 metri cubi, permettendo di adattare ogni intervento alle reali necessità del cliente e ottimizzando tempi e costi di trasporto.

IL RAGNO PER CARICHI RAPIDI E IN SICUREZZA

Tra le attrezzature che completano il parco mezzi trova spazio anche il mezzo autocaricante dotato di ragno, particolarmente indicato per la movimentazione di materiali voluminosi e ingombranti.

Questa soluzione consente di caricare rapidamente rifiuti provenienti da demolizioni, cantieri, lavorazioni industriali o attività di sgombero, riducendo i tempi operativi e aumentando la sicurezza durante le operazioni di movimentazione.

[Motrice autocaricante con ragno]

IL NUOVO BILICO VASCA AMPLIA LE POSSIBILITÀ OPERATIVE

L'ultimo investimento di PGF Grasso è rappresentato dal nuovo bilico vasca, un semirimorchio ribaltabile da 42 metri cubi, progettato per il trasporto di grandi quantità di materiale.

[Bilico vasca]

Il mezzo viene impiegato soprattutto per il trasporto di fanghi industriali e civili, identificati con specifici codici CER e numerose altre tipologie di rifiuti destinati agli impianti di trattamento autorizzati (segatura, trucioli, ceneri, fanghi ecc.).

Grazie alla notevole capacità di carico, il nuovo bilico consente di ridurre il numero dei viaggi, migliorando l'efficienza logistica e offrendo un servizio ancora più competitivo alle aziende.

UN UNICO INTERLOCUTORE DALLA RACCOLTA ALLO SMALTIMENTO

Uno degli aspetti che contraddistingue PGF Grasso è la gestione completa dell'intero processo.

L'azienda non si limita infatti a noleggiare il cassone o a effettuare il trasporto, ma segue tutte le fasi operative: dalla consulenza iniziale alla scelta del contenitore più adatto, fino alla raccolta, al trasporto e al conferimento finale dei rifiuti presso impianti autorizzati.

PGF Grasso è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8 e 10, requisito che le consente di operare nella gestione di numerose tipologie di rifiuti, dai rifiuti non pericolosi a quelli pericolosi.

[Cassoni Scarrabili - Copri e scopri]

Tra i materiali trasportati figurano regolarmente fanghi, ceneri, percolati, rifiuti provenienti da autolavaggi, acque emulsive, pitture e vernici, fosse imhoff, materiali misti da cantiere, imballaggi, residui di pulizia delle tubazioni, toner, cartucce esauste e numerosi altri codici CER.

UN SERVIZIO CHE RAGGIUNGE TUTTO IL NORD OVEST DELL'ITALIA

Dalla sede di Moretta, PGF Grasso opera quotidianamente nelle province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria, Savona, raggiungendo imprese, enti pubblici, ospedali, consorzi e amministrazioni comunali.

L'attività si estende inoltre in Lombardia e, periodicamente, anche in Liguria, confermando la capacità dell'azienda di offrire servizi ambientali completi su un territorio sempre più ampio.

[La sede della PGF di Grasso F.lli a Moretta, in provincia di Cuneo]

Una crescita sostenuta da continui investimenti nel parco mezzi e nella formazione del personale, con l'obiettivo di offrire ai clienti un servizio affidabile, rapido e costruito sulle reali esigenze di ogni attività.