A Villanova Solaro torna la Sagra della Noce

Villanova Solaro si prepara ad accogliere la seconda edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio, in programma dal 10 al 14 settembre.

Il paese della pianura tra Saluzzese e Saviglianese vivrà cinque giornate di festa e appuntamenti per tutte le età, con piazze e vie protagoniste di un calendario ricco di gusto, tradizioni, musica, spettacoli, arte e iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

[Villanova Solaro panorama]

La manifestazione raccoglie l'eredità del positivo esordio dello scorso anno, arricchendo però la proposta con diverse novità. Tra queste spicca il potenziamento dello spazio riservato alla Fiera, che vedrà la partecipazione di un numero ancora maggiore di artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti e creativi. Un'area espositiva più ampia diventerà così occasione per presentare e valorizzare produzioni, attività, mestieri, competenze e sapori legati alla realtà locale.

[Fiera nel centro del paese]

Tra le novità di questa edizione c'è lo 'Gnus', lo gnocco alla noce, dal sapore inconfondibile che sarà il simbolo della Sagra 2026 e si potrà assaggiare già nella serata di anteprima, giovedì 10 settembre, per poi ritrovarlo nel corso del weekend.

Confermata anche 'Mangirula', che dopo l'esordio del 2025 festeggia il primo compleanno nell'Arena del Gusto insieme alle Pro loco del circondario, con una serata dedicata alle proposte gastronomiche, all'animazione e alla musica.

Attorno a queste novità prende forma un programma che accompagnerà Villanova Solaro dal giovedì al lunedì con gastronomia, musica dal vivo, incontri, mostre, tradizione religiosa e occasioni pensate per tutte le età.

Durante l'intera manifestazione sarà inoltre attivo il luna park.

"Rievocando una tradizione villanovese abbiamo aperto un guscio, scoprendo tanti tesori: vogliamo condividerli con chi farà tappa nel nostro paese dal 10 al 14 settembre!", affermano il sindaco Gabriele Giletta e il presidente della Pro loco Mauro Rosso.

[Il sindaco Gabriele Giletta e il presidente della Pro loco Mauro Rosso]

"Dopo il successo della prima edizione, che ha visto in paese la presenza di migliaia di visitatori arrivati anche da fuori regione, la Sagra della Noce e della Frutta a Guscio torna con l'ambizione di crescere ancora e guardare sempre più lontano – spiega il sindaco Gabriele Giletta –. La noce diventa così un filo conduttore per raccontare la nostra storia e il nostro territorio: dalla tradizione dei mastri mobilieri al Santuario della Madonna della Noce, dalla cultura del cibo al mondo della coltivazione e della frutta a guscio. Saranno giornate di festa, ma anche di incontro, confronto e approfondimento, capaci di unire comunità e territori e di far conoscere Villanova Solaro ben oltre i suoi confini".

[Il sindaco Gabriele Giletta]

Mauro Rosso, presidente della Pro loco di Villanova Solaro aggiunge –. "È finalmente arrivato il momento più croccante e goloso dell'anno! Anche per questo 2026, la Pro Loco ha messo in campo tutta la sua energia per regalarvi una festa memorabile Abbiamo preparato un mix perfetto di sapori genuini, profumi d'autunno, musica travolgente e tanto divertimento. Saranno giornate piene di allegria, mercatini da scoprire e piatti deliziosi da gustare in compagnia. La nostra Sagra non è solo una vetrina per i fantastici prodotti della nostra terra, ma è soprattutto una grande festa di comunità, dove stare insieme e sorridere. Un grazie sincero a tutte le persone, agli enti, associazioni e attività che stanno collaborando, anche con importanti contributi economici, per rendere possibile questa rassegna".

Il direttore artistico Andrea Caponnetto sottolinea invece il valore simbolico della manifestazione: "La noce ha il cervello dentro la corazza, e la saggezza di chi sa aspettare il tempo giusto per aprirsi". A volte la bellezza di un territorio risiede nella capacità di custodire i propri tesori e condividerli al momento opportuno. È con questo spirito che, da mesi, ci dedichiamo all'organizzazione della seconda edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio, in programma a Villanova Solaro dal 10 al 14 settembre.

Il nostro lavoro si poggia sulle solide fondamenta dello scorso anno: oltre 2.500 pasti serviti, sette Pro loco coinvolte e visitatori giunti da tutto il Nord Italia. Risultati straordinari che hanno dimostrato come la noce non sia un semplice frutto, ma un simbolo di comunità, incontro e nuove prospettive. L'obiettivo è affinare ogni dettaglio, dagli intrattenimenti ai percorsi del gusto, dalle esposizioni all'area fieristica, per trasformare una tradizione agricola in un'esperienza sensoriale condivisa. Vi aspetto a Villanova Solaro per scoprire cosa accade quando la passione incontra l'identità di un luogo. Venite a rompere il guscio con noi: dentro troverete il sapore autentico delle nostre radici".

[Inaugurazione Sagra della Noce 2025 con il sindaco Gabriele Giletta e il presentatore e direttore artistico Andrea Caponnetto]

LE NOVITÀ GASTRONOMICHE

Il nuovo 'Gnus', lo gnocco alla noce, è un piatto inedito pensato per valorizzare il frutto simbolo della festa, unendo la tradizione della cucina locale alla ricchezza aromatica delle noci. Sarà proposto in anteprima giovedì 10 settembre, durante la serata "Ruota&Canta delle Pro loco", e domenica 13 in occasione della 'Gnoccata'.

Altra novità è il 'Nushi', una rivisitazione del sushi realizzata con prodotti del territorio: carne cruda di Fassona battuta al coltello, formaggi tipici, riduzioni al Barolo e una cascata di granella croccante di noce e frutta a guscio. A completare le novità ci sarà il "Tiraminùs", versione nostrana del tiramisù arricchita dalle note tostate della noce.

Le due creazioni saranno disponibili sabato sera durante 'Mangirula' allo stand della Pro loco di Villanova Solaro.

Dal 1948 El Panatè porta inoltre in tavola la tradizione con tre specialità dedicate alla Sagra: gli 'Snoc', grissini croccanti alle noci; il 'Pan-Nus', pane soffice al latte con noci, farina di grano tenero e integrale; e il 'Villanoce', dolce rustico con farina di mais, grano tenero, miele e noci.

[Pranzi e cene a tema]

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 10 settembre alle 21 con 'Ruota&Canta delle Pro Loco', gara di canto e improvvisazione che coinvolgerà le Terre di Mezzo con un concorrente per ogni paese, chiamato a sfidare la ruota musicale e a giocare con il pubblico. A condurre sarà Andrea Caponnetto. Durante la serata sarà possibile assaggiare in anteprima lo 'Gnus'.

[Presentazione Sagra della Noce 2025]

Venerdì 11 settembre la giornata prenderà il via in piazza Pairotti. Alle 16 aprirà l'angolo dedicato alla frutta a guscio e al legno, mentre alle 17 si terrà il convegno 'La frutta a guscio, tra agricoltura salute e sostenibilità', realizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Frutta a Guscio del Piemonte, Life - Frutta Secca, Agrion e Ismea.

È annunciata la presenza di ospiti nazionali, tra cui il presidente di Ismea Livio Proietti e il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, senatore Luigi D'Eramo.

Alle 19 di venerdì 11 settembre è prevista l'inaugurazione ufficiale della seconda edizione della Sagra, alla presenza delle autorità e delle associazioni di categoria. Presenteranno Andrea Caponnetto e Daniela Cavanna.

[Inaugurazione Sagra della Noce 2025 con autorità e volontari della Pro Loco]

Dalle 20, al PalaNoce, spazio alla 'Cena della Noce', con menù fisso a cura della Pro loco e prenotazione entro mercoledì 9 settembre. Dalle 21,30 appuntamento con 'Ballando le Cupole in Tour', con l'orchestra Daniela Cavanna e gli ospiti Maurizio delle Valli e Sara Naldi.

Presenta Piero Montanaro, con l'esibizione dei balli dell'Asd DanceSport Tattoo di Cercenasco.

Sabato 12 settembre, alle 15, riaprirà l'angolo della frutta a guscio e della lavorazione del legno. Alle 16 sarà inaugurata in Biblioteca la mostra di pittura 'Dalle radici al guscio: il flusso delle arti', con opere di Giancarlo Ferrero, Roberto Davico e Alessandro Ghione.

[Angolo della frutta a guscio]

Nel salone al piano terra del municipio sarà invece allestita 'Anima di legno, sguardi di cielo', con artigiani e scultori del legno e l'art designer Antonella Camisassi.

[Scultori del legno]

Dalle 18 l'Arena del Gusto ospiterà il primo compleanno di 'Mangirula', con le Pro loco del circondario protagoniste di un percorso gastronomico dall'aperitivo al digestivo, accompagnato dall'animazione itinerante dei 'Sociu dla bira' e dallo spettacolo degli sbandieratori e musici di Bra. Dalle 22 spazio a 'Italianissima – Dance Hits', con i dj Marco Marzi e Marco Skarica e Radio Bruno media partner della serata.

Domenica 13 settembre, dalle 8 alle 20, le piazze del paese ospiteranno 'Legno e dintorni', grande esposizione di artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti e creativi del legno.

[Scultori creativi del Legno]

Alle 10 partirà dalla Parrocchia di San Martino la processione solenne al Santuario della Madonna della Noce, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A seguire sarà celebrata la messa al santuario.

[Messa al Santuario della Madonna della Noce]

Alle 12,30 aprirà lo stand gastronomico 'L disnè dle festa, con menù fisso a cura della Pro loco e prenotazione entro venerdì 11 settembre. Per tutta la giornata grandi e piccoli potranno inoltre provare il 'Battesimo della Sella', a cura di Quagliotti Performance Horses Asd di Costigliole Saluzzo.

[Pro Loco di Villanova Solaro con il presidente Mauro Rosso e il sindaco Gabriele Giletta]

Nel pomeriggio arriverà 'Radio-Noce', con musica, giochi e allegria insieme allo Zenzero Team. Saranno inoltre organizzate visite guidate gratuite al Santuario della Madonna della Noce, raggiungibile anche grazie al servizio navetta gratuito con partenza dal centro del paese.

Dalle 19 spazio alla 'Gran Gnoccata', con lo 'Gnus' accompagnato dallo street food delle Pro loco di Faule e Murello e da uno show cooking dedicato ai prodotti tipici. Alle 21 la giornata si concluderà con la serata danzante dell'orchestra Aurelio Seimandi, a ingresso libero.

Lunedì 14 settembre, alle 12,30 in piazza PalaNoce, appuntamento con il pranzo comunitario 'L Disnè del luness, insieme alle associazioni Unitalsi e Oftal. Dalle 16 il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie, con intrattenimenti, giochi e sorprese. A seguire, in piazza Pairotti, la merenda organizzata dai Rettori.

Alle 21 il teatro saluterà la Sagra con la commedia 'Merceria tòte Pautàsse boton, liasse... e lengàsse' della compagnia teatrale 'J'Amis del Teatro' di Carmagnola. Ingresso libero.

[Spettacolo teatrale]

I MENÙ

Quattro saranno gli appuntamenti gastronomici principali.

Venerdì 11 settembre, la 'Cena della Noce', curata dalla Pro loco, proporrà un menu che accompagnerà la frutta a guscio dall'aperitivo al dessert, con crudo Aimaretti e snoc alle noci della Panetteria Franco, formaggi misti Latterie Inalpi con miele e noci, crostino con acciughe e misto frutta a guscio, carpaccio di Fassona Sa-Car con rucola, grana e nocciole, flan di zucchine con fonduta, risotto Catella S.S. Agricola Gorgo-Pere e Noci, fantasia di pasta fresca ripiena di carciofi e pinoli, sorbetto al limone, brasato alle nocciole con patate al forno, semifreddo al pistacchio, caffè, digestivo e acqua.

Il costo è di 35 euro, vini esclusi, con prenotazione entro mercoledì 9 settembre.

Sabato 12 settembre sarà la volta di 'Mangirula', con le Pro loco protagoniste. Murello proporrà il Murellotto con pane della Panetteria Olivero, hamburger di Fassona della Macelleria Olivero e patatine fritte, con salame di cioccolato alla menta e nocciole come dolce. Scarnafigi porterà arrosticini e salsiccia della Macelleria Gaveglio con pane alle noci e crêpes alla Nutella. Ruffia proporrà gli gnocchi al Blu di Cuneo del Caseificio Rabbia con noci. Faule porterà peperoni e cipolle con bagna caöda e carpaccio di Fassona Piemontese con bagna caöda, accompagnati da crème caramel e bunet. Cavallerleone proporrà un tris di tigelle e un tris di formaggi, oltre a crocchette di patate e nuggets per i più piccoli, con bis di tigelle dolci. Monasterolo di Savigliano porterà tomino con bagnetto verde e panino di porchetta, con zabaglione e biscotti oppure torta di nocciole. Infine Villanova Solaro presenterà il "Nushi" e il "Tiraminùs".

Domenica 13 settembre lo stand gastronomico 'L Disnè dla Festa, curato dalla Pro loco, proporrà crostino con lardo, miele e noci, vitello tonnato, insalatina di peperoni, cannelloni di magro, sorbetto al limone, la 'Piccola Fritüra d'la Festa' con pollo, salsiccia, porcini, verdure dorate, semolino dolce e pavesino, formaggi Inalpi, pesche e amaretto con gelato, caffè, digestivo e acqua. Il costo è di 32 euro, vini esclusi, con prenotazione entro venerdì 11 settembre.

Infine, lunedì 14 settembre, il pranzo comunitario 'L Disnè del luness proporrà bruschetta dla Festa dla Nus, crudo con melone, peperone al forno con crema di tonno, acciughe e uova sode, risotto mantecato con Nostrale tenero e granella di nocciole, coniglio al Nebbiolo con patate al forno, delicatezza ai frutti di bosco, caffè e digestivo, accompagnati da Dolcetto, Favorita e Moscato. Il costo è di 20 euro, con prenotazione entro sabato 12 settembre.

PRENOTAZIONI

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare Mauro al 338-9021222 e Sara al 339 6812552, oppure rivolgersi alla Tabaccheria Di Maio di Villanova Solaro.

I menù completi della Sagra sono consultabili attraverso il QR code presente sul manifesto o sui canali social della Pro Loco di Villanova Solaro.

[Il manifesto della Sgara della Noce con tutti gli appuntamenti]

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NOCE

Vicino a Villanova Solaro sorge il Santuario della Madonna della Noce. La leggenda narra che sia stato eretto come pilone votivo nel Quattrocento, dopo una vicenda avvolta da mistero e devozione popolare: un boscaiolo, feritosi mentre cercava di abbattere un noce, sarebbe stato salvato miracolosamente dall'apparizione della Vergine tra i rami della pianta. Successivamente edificata dai monaci di Fruttuaria, la chiesetta fu restaurata nel 1490 dai Signori Solaro ed entrò sotto la giurisdizione parrocchiale nel 1892.

[Villanova Solaro Santuario della Madonna della Noce]

Domenica 13 settembre sarà possibile riscoprirne storia, architettura e interventi artistici attraverso visite guidate completamente gratuite. Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito con partenza dal centro di Villanova Solaro.

Immerso nella campagna, l'edificio presenta oggi una struttura armonica con interni barocchi ricchi di stucchi e affreschi. Nel tempo la comunità ha seguito con grande devozione la conservazione del santuario: dal rifacimento del tetto nel 1989 all'illuminazione donata in memoria di Felice Miraglio nel 1994, fino al restauro delle decorazioni interne realizzato nel 1998 dal pittore Corrado Odifreddi e al nuovo sagrato in pietre di Luserna.

[Processione a Santuario della Madonna della Noce con la Banda musicale]

'Chi pianta un noce, pianta per i nipoti', recita un adagio popolare. La pianta impiega infatti molti anni per diventare produttiva e rappresenta simbolicamente un investimento sul futuro. È proprio con questo spirito che Comune e Pro loco hanno dato vita alla Sagra della Noce e della Frutta a Guscio, con l'obiettivo di mettere radici e costruire anno dopo anno un percorso di conoscenza e valorizzazione di un prodotto capace di raccontare il territorio.

Dopo il successo della prima edizione, Villanova Solaro è dunque pronta a riaprire il guscio e a mostrare i suoi tesori. Dal 10 al 14 settembre, la Sagra sarà un'occasione per vivere quattro giorni di gusto, cultura, tradizione e socialità, alla scoperta dell'identità del paese e dei suoi sapori.

[L'inaugurazione della Sagra della Noce edizione 2025 con le autorità]

