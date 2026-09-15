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Attualità | 15 settembre 2026, 16:15

Allarme salmonella nelle uova: richiamato lo stesso lotto di Selex, Despar e Fattorie Natura Coop

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo del lotto H10813 per la presenza del batterio sul guscio. Le uova sono prodotte nel Ferrarese

Allarme salmonella nelle uova: richiamato lo stesso lotto di Selex, Despar e Fattorie Natura Coop

Si allarga in Italia l’allarme per il rischio salmonella nelle uova. Dopo il richiamo diffuso ieri, lunedì 14 settembre, per un lotto di uova a marchio Selex, nella giornata odierna il ministero della Salute ha segnalato lo stesso lotto anche per i marchi Despar e Fattorie Natura Coop.

Si tratta del lotto H10813, prodotto dalla Società Agricola Fiorin di Lionello & C. SS, con sede a Codigoro, nel Ferrarese. Il motivo del richiamo è indicato nella "presenza di salmonella sul guscio".

Per quanto riguarda Selex, il prodotto interessato è costituito da uova medie di allevamento a terra, categoria A, vendute in confezioni di cartone da sei pezzi. Il medesimo numero di lotto, H10813, è quello indicato anche per le confezioni commercializzate con i marchi Despar e Fattorie Natura Coop.

Il ministero della Salute invita i consumatori a non consumare le uova appartenenti al lotto interessato e a riconsegnare le confezioni al punto vendita presso cui sono state acquistate.

Il richiamo riguarda dunque uno specifico lotto e non tutte le uova dei marchi coinvolti. Per i consumatori, anche in provincia di Cuneo, la raccomandazione è quindi quella di verificare il numero H10813 riportato sulla confezione prima di utilizzare il prodotto.

La salmonella è un batterio che può provocare un’infezione alimentare, con sintomi che possono comprendere disturbi gastrointestinali, febbre, nausea, vomito e diarrea. In presenza di prodotti oggetto di richiamo, l’indicazione resta quella di non consumarli e di riportarli al punto vendita.

redazione

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