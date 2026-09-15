Allarme salmonella nelle uova: richiamato lo stesso lotto di Selex, Despar e Fattorie Natura Coop

Si allarga in Italia l’allarme per il rischio salmonella nelle uova. Dopo il richiamo diffuso ieri, lunedì 14 settembre, per un lotto di uova a marchio Selex, nella giornata odierna il ministero della Salute ha segnalato lo stesso lotto anche per i marchi Despar e Fattorie Natura Coop.

Si tratta del lotto H10813, prodotto dalla Società Agricola Fiorin di Lionello & C. SS, con sede a Codigoro, nel Ferrarese. Il motivo del richiamo è indicato nella "presenza di salmonella sul guscio".

Per quanto riguarda Selex, il prodotto interessato è costituito da uova medie di allevamento a terra, categoria A, vendute in confezioni di cartone da sei pezzi. Il medesimo numero di lotto, H10813, è quello indicato anche per le confezioni commercializzate con i marchi Despar e Fattorie Natura Coop.

Il ministero della Salute invita i consumatori a non consumare le uova appartenenti al lotto interessato e a riconsegnare le confezioni al punto vendita presso cui sono state acquistate.

Il richiamo riguarda dunque uno specifico lotto e non tutte le uova dei marchi coinvolti. Per i consumatori, anche in provincia di Cuneo, la raccomandazione è quindi quella di verificare il numero H10813 riportato sulla confezione prima di utilizzare il prodotto.

La salmonella è un batterio che può provocare un’infezione alimentare, con sintomi che possono comprendere disturbi gastrointestinali, febbre, nausea, vomito e diarrea. In presenza di prodotti oggetto di richiamo, l’indicazione resta quella di non consumarli e di riportarli al punto vendita.