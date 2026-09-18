Scuola di italiano per adulti: aperte le iscrizioni a Busca

Al via l’anno scolastico 2026/2027 della Scuola di Italiano per Stranieri “Il mondo in classe”, promossa dall’associazione Idee.Comunità e ospitata negli spazi dell’Open Education Space di Busca. Le iscrizioni ai nuovi corsi, in partenza nel mese di ottobre, saranno aperte sabato 19 settembre alle ore 10.00 e lunedì 21 settembre alle ore 20.30.



Attiva dal 2011, la scuola accoglie ogni anno persone provenienti da Paesi diversi, con età e livelli di scolarizzazione differenti, accomunate dal desiderio di imparare o migliorare la conoscenza della lingua italiana. Lo scorso anno sono state registrate 140 iscrizioni e quasi un centinaio di partecipanti ha portato a termine il percorso, ricevendo l’attestato finale.



Le lezioni sono affidate a volontari appositamente formati, accompagnati in un percorso dedicato all’insegnamento dell’italiano e ai temi dell’intercultura. L’associazione può contare su circa trenta volontari e offre, a chi fosse interessato, la possibilità di entrare a far parte del progetto, conoscere persone e storie provenienti da tutto il mondo, mettere a disposizione le proprie competenze e contribuire concretamente a favorire l’inclusione.





«Il Comune prosegue il suo impegno nel sostenere questa iniziativa, sostenendone le attività e mettendo a disposizione gli spazi per le lezioni. Ringraziamo i volontari dell’associazione per il tempo che dedicano e invitiamo gli interessati ad avvicinarsi a questo genere di esperienza» dichiara l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso.



La scuola ha sede presso l’Open Education Space, in via Carletto Michelis 2 a Busca.