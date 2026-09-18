Alba verso il Palio, il Capitolo cambia ritmo: più spazio agli sbandieratori e doppia firma di Cordero

Una doppia firma di Riccardo Cordero accompagnerà Alba verso il Palio degli Asini. Sabato 19 settembre, in occasione del Capitolo della Giostra delle Cento Torri, saranno infatti presentati sia il drappo del Palio sia il premio destinato alla sfilata animata itinerante, entrambi realizzati dall'artista.

L'appuntamento prenderà il via alle 17 in Sala Beppe Fenoglio, dove verranno svelate le due opere. Un momento che segnerà l'ingresso nel vivo degli appuntamenti della Giostra e che quest'anno assume una fisionomia più definita anche dal punto di vista organizzativo.

"Il drappo è di Riccardo Cordero e anche il premio della sfilata è di Cordero", spiega Luca Sensibile della Giostra delle Cento Torri. Una doppia presenza artistica che accompagnerà dunque due momenti differenti della manifestazione: il Palio vero e proprio e il riconoscimento legato alla sfilata animata itinerante.

Dopo la presentazione in Sala Fenoglio, il programma proseguirà con una mini sfilata lungo via Maestra, diretta verso piazza Duomo. Qui il drappo entrerà nel contesto cittadino e religioso della manifestazione: al termine della Messa, indicativamente attorno alle 18.40-18.45, sarà benedetto dal nuovo parroco del Duomo, don Carena, precedentemente a Cristo Re.

A quel punto piazza Duomo lascerà spazio alle esibizioni dei gruppi e degli sbandieratori dei Borghi e della città di Alba. Ed è proprio questa una delle novità sulle quali la Giostra ha deciso di lavorare maggiormente.

Una parte delle esibizioni che trovava tradizionalmente spazio prima dell'Investitura viene infatti spostata sul Capitolo. Una soluzione già sperimentata lo scorso anno e che nel 2026 viene proposta in maniera più strutturata, concedendo maggiore spazio e tempo alle esibizioni delle bandiere.

Il Capitolo diventa così non soltanto il momento nel quale vengono presentati gli elementi artistici che accompagneranno il Palio, ma un appuntamento più articolato all'interno del calendario della Giostra, capace di coinvolgere maggiormente i Borghi e i loro gruppi. La conclusione della giornata è prevista indicativamente intorno alle 20.30.

Il percorso verso il Palio proseguirà poi sabato 26 settembre con l'Investitura, quando il drappo di Cordero tornerà protagonista all'interno della cornice storica della manifestazione, tra vestizione, giuramento e figura del podestà.

Il momento culminante arriverà infine domenica 4 ottobre con il Palio degli Asini, preceduto dalla grande sfilata storica. Una macchina organizzativa complessa, nella quale la Giostra sta lavorando anche sulla presentazione della manifestazione al pubblico straniero, particolarmente numeroso durante il periodo della Fiera.

Secondo la stima di Sensibile, infatti, circa la metà del pubblico è composto da turisti stranieri. Un dato indicativo, non una rilevazione ufficiale, ma che ha spinto a prestare maggiore attenzione anche alla comunicazione in inglese e alla capacità di spiegare storia, significato e svolgimento degli appuntamenti.