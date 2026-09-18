Musica antica e teatro a Savigliano: l'ensemble "Zebo" porta a Palazzo Taffini lo spettacolo "San Francesco aulente fiore"

Domenica 4 ottobre la rassegna musicale “Antiqua” fa tappa a Savigliano (Cn) con un evento di spessore. Alle 17.00, la splendida cornice di Palazzo Taffini ospiterà lo spettacolo "San Francesco aulente fiore".

L'opera racconta - attraverso la musica e il teatro - la storia del mercante che divenne santo. La produzione è firmata dall'ensemble “Zebo”, realtà d'eccellenza nel panorama della musica antica. Sul palco prenderà vita un racconto profondo e suggestivo incentrato sulla figura di Francesco d'Assisi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio spirituale e storico tra sonorità medievali e narrazione.





Un cast di alto livello darà voce e corpo alle tappe fondamentali della vita del Santo. Alice Rossi incanterà la sala con la sua voce, accompagnata da musicisti poliedrici di talento. Luca Dellacasa si esibirà all'organo e alla voce, offrendo sonorità di alta qualità. Ariadna Quappe curerà le trame dei flauti dolci e il ritmo incalzante del tamburo medievale.

La regia dello spettacolo è affidata a Donato Sansone, impegnato anche come voce e strumentista. La ricchezza melodica dell'epoca sarà garantita dalle “vielle” (antichi strumenti musicali a corda) e dalle voci di Alessia Travaglini e Giorgio Leonida Tosi. Priscilla Gama impreziosirà la performance con le note dell'arpa e la sua presenza vocale. A legare la musica al tessuto narrativo ci penserà l'intensità espressiva dell'attrice Valeria Zanolin. L'appuntamento unisce la magnificenza architettonica di Palazzo Taffini a una proposta culturale di pregio.

Occasione per appassionati di musica storica, teatro e grandi storie umane. L'ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire le radici musicali e spirituali del nostro passato. Si consiglia la puntualità per garantire il corretto svolgimento dello spettacolo nel rispetto dello spazio che ospita l’evento. Il concerto è organizzato dagli “Amici della Musica di Savigliano”. Per ricevere ulteriori dettagli sul programma e procedere con le prenotazioni raccomandate, si prega di rivolgersi direttamente agli organizzatori chiamando il numero 335.5299411.