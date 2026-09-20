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TENNIS / Davide Panzetti vince la seconda edizione della Tanaro Cup a Garessio
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Altri sport | 20 settembre 2026, 10:28

TENNIS / Davide Panzetti vince la seconda edizione della Tanaro Cup a Garessio

Il tennista del circolo di Ceva supera in finale Gian Maria Armando per 6-3, 6-1

TENNIS / Davide Panzetti vince la seconda edizione della Tanaro Cup a Garessio

Si è disputata a Garessio la seconda edizione della Tanaro Cup, manifestazione organizzata nell'ambito della rotazione annuale tra il Tennis Club Ceva e il Tennis Club Garessio.

In finale si sono affrontati Davide Panzetti, vincitore del torneo Memorial Cajro di Ceva, e Gian Maria Armando, vincitore del torneo Città di Garessio. A imporsi è stato Panzetti con il punteggio di 6-3, 6-1, davanti a un buon pubblico presente al Parco Fonti.

Alla premiazione è intervenuto anche il sindaco di Garessio Luciano Sciandra.

Un ringraziamento è stato rivolto allo staff del Tennis Club Garessio e del Tennis Club Ceva per la collaborazione nell'organizzazione della manifestazione.

L'appuntamento è ora per la terza edizione della Val Tanaro Cup, in programma nel 2027 a Ceva.

c.s.

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