Frontale sulla SP9 tra Dogliani e Farigliano: motociclista 32enne in codice rosso

Grave incidente lungo la strada provinciale 9, nel tratto tra Dogliani e Farigliano, dove si è verificato un violento frontale tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 32 anni, che ha riportato gravi traumi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della medicalizzata di Dogliani, supportati dall’elisoccorso del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in codice rosso al CTO di Torino.

Sono sul posto i Vigili del Fuoco di Dogliani, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO