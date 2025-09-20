 / Cronaca

Cronaca | 20 settembre 2025, 17:16

Frontale sulla SP9 tra Dogliani e Farigliano: motociclista 32enne in codice rosso

Scontro tra auto-moto, intervengono Vigili del Fuoco di Dogliani, 118 e l’elisoccorso

Grave incidente  lungo la strada provinciale 9, nel tratto tra Dogliani e Farigliano, dove si è verificato un violento frontale tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 32 anni, che ha riportato gravi traumi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della medicalizzata di Dogliani, supportati dall’elisoccorso del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in codice rosso al CTO di Torino.

Sono sul posto i  Vigili del Fuoco di Dogliani, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO

redazione

