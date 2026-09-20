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Cronaca | 20 settembre 2026, 08:15

Incidente sul Ponte Sarti a Cuneo, auto fuori strada: un ferito

Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco prima di essere affidato al 118. Traffico rallentato sulla Est-Ovest

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Incidente autonomo questa mattina, domenica 20 settembre, sul Ponte Sarti a Cuneo, lungo la Est-Ovest, sul lato Stura, nei pressi della rotonda di Confreria, in direzione Cuneo.

L'allarme è scattato intorno alle 7,10 per un'auto coinvolta in un incidente autonomo. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, che lo hanno liberato per poi affidarlo alle cure del personale del 118.

L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. La viabilità lungo la Est-Ovest risulta rallentata, con possibili code durante le operazioni.

Redazione

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