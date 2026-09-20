Violento scontro nella notte sulla tangenziale di Bra: cinque feriti, due gravi

Violento incidente nella notte sulla SS 702, la tangenziale di Bra, all’altezza dello svincolo di via Piumati. Lo scontro, avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 20 settembre, ha coinvolto una Ford Focus, una Fiat Punto Evo e una Seat Ibiza.

Sono cinque le persone rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi assegnate alle cure delle equipe medica del 118 presenti sul posto. I feriti sono poi stati trasportati negli ospedali di Verduno e Savigliano, mentre il conducente della Seat Ibiza è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, impegnate anche nelle operazioni per liberare i feriti dalle auto.

Sul posto sono intervenuti anche tre equipaggi della Polizia Locale di Bra, una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Bra e una pattuglia della Polizia Stradale di Bra. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire la dinamica e le cause dello scontro, attualmente al vaglio degli investigatori.

La SS 702 è rimasta chiusa fino alle 4 di questa mattina per permettere lo svolgimento dei soccorsi, i rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati e il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.