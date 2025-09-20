Ritrovata in un canalone a 1.700 metri la donna dispersa nel vallone di San Bernolfo, in valle Stura. In corso le operazioni di recupero

È stata ritrovata la donna dispersa mentre cercava funghi nel vallone di San Bernolfo (leggi qui), nel territorio di Vinadio, in Valle Stura.
A individuarla poco fa, in un canalone sul versante opposto al rifugio Dahu a circa 1700 m di quota, una squadra mista composta da Vigili del Fuoco del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.
Sono in corso le operazioni di recupero e stabilizzazione dell'infortunata in attesa dell'elicottero del 118 abilitato al volo notturno arrivato da Torino per il trasporto a valle.