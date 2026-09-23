Ammodernamento dello Stadio di Cuneo, presentato un nuovo progetto per parcheggi interni e videosorveglianza

Prosegue il piano di riqualificazione e valorizzazione dello Stadio Comunale “F.lli Paschiero”. L’impianto di corso Monviso, risalente agli anni ’30, è al centro di una strategia di ammodernamento avviata dall’Amministrazione comunale. Il primo importante intervento da oltre 3,7 milioni di euro sarà finanziato grazie al bando del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Sport e Periferie 2025” e da un mutuo acceso dal Comune di Cuneo e sarà incentrato sulla demolizione e ricostruzione della Tribuna Matteotti con nuovi spogliatoi, una palestra e locali di servizio.

Ora il Comune compie un ulteriore passo avanti per la ristrutturazione dell’impianto sportivo.

Infatti, la Giunta Comunale di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo di un nuovo lotto di lavori – redatto dall’ingegner Fabrizio Saglietto (Saglietto Engineering S.r.l.) – che prevede un investimento complessivo di 330.000,00 euro e concentra gli interventi su due aspetti fondamentali per l’agibilità e la sicurezza dello stadio: l’area di sosta e gli accessi in sicurezza dei pullman delle squadre (come da normativa FIGC) e la videosorveglianza.

Nello specifico, si tratta della sistemazione dell’area interna per consentire il parcheggio riservato ai mezzi delle squadre e degli ufficiali di gara. Ciò garantirà un percorso di accesso autonomo, indipendente e protetto per atleti e arbitri verso il campo da gioco e i nuovi spogliatoi. Inoltre, è in programma l’installazione di un moderno impianto di videosorveglianza nella nuova Tribuna Matteotti, elemento prescritto dalle normative vigenti per l’accoglienza degli spettatori negli stadi.

La delibera approvata consente agli uffici comunali di candidare l’intervento al bando regionale finalizzato allo sviluppo delle comunità locali e alla valorizzazione delle infrastrutture pubbliche esistenti. Il contributo richiesto alla Regione Piemonte è di 300 mila euro. Il Comune di Cuneo si impegna a mettere 30 mila euro quale quota di co-finanziamento a carico del bilancio dell’ente.

Così l’assessore allo Sport Valter Fantino: “Questo secondo lotto di lavori diventerà possibile se riusciremo ad attingere a fondi Regionali o nazionali. Continua il programma di ammodernamento dello stadio, valutando con la massima attenzione ogni bando, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse”.