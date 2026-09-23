Sarà presentato a Savigliano il nuovo treno ad alta velocità Alstom-Italo

Alstom e Italo hanno presentato oggi (mercoledì 23 settembre) a InnoTrans 2026 un nuovo capitolo della collaborazione che da quasi vent’anni accompagna l’evoluzione dell’alta velocità ferroviaria italiana illustrando nel corso di un talk i 12 nuovi treni Avelia Stream ad alta velocità attualmente in costruzione per il mercato italiano negli stabilimenti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.

Costruiti in Italia e sviluppati sulla base di oltre 40 anni di esperienza Alstom nell’alta velocità ferroviaria, con più di 2.900 treni ad alta velocità consegnati nel mondo, i treni Avelia Stream confermano il ruolo centrale del know-how ferroviario italiano nello sviluppo delle soluzioni ad alta velocità del Gruppo. Il treno verrà ufficialmente presentato nei prossimi mesi presso lo stabilimento Alstom di Savigliano.

“La forza della partnership tra Alstom e Italo risiede nella fiducia che abbiamo costruito nel tempo e nella nostra capacità di evolvere insieme. È una collaborazione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla comune determinazione a trasformare ogni nuova sfida in un'opportunità di progresso e innovazione. Dietro ogni traguardo raggiunto in questo percorso ci sono le nostre persone, la cui competenza, passione e dedizione contribuiscono a trasformare la visione in realtà e a plasmare il futuro dell'alta velocità ferroviaria.” ha dichiarato Michele Viale, Managing Director di Alstom Italia.