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Attualità | 23 settembre 2026, 19:44

Minacce a don Degiorgis, il centrodestra albese: "Piena solidarietà, pronti a collaborare per soluzioni concrete"

I consiglieri comunali intervengono dopo le intimidazioni denunciate dal direttore della Caritas: "Inaccettabile ogni minaccia a chi sostiene le persone più fragili. La responsabilità dell'accoglienza non può ricadere esclusivamente sulla comunità albese"

Minacce a don Degiorgis, il centrodestra albese: &quot;Piena solidarietà, pronti a collaborare per soluzioni concrete&quot;

Arriva dai consiglieri comunali del centrodestra di Alba una presa di posizione dopo le gravi intimidazioni denunciate dal direttore della Caritas albese don Domenico Degiorgis, legate all'attività svolta sul fronte dell'accoglienza e dello sfruttamento lavorativo.

"Esprimiamo piena solidarietà a don Domenico Degiorgis e a tutti i volontari della Caritas albese per le gravi intimidazioni denunciate – affermano i consiglieri –. Ogni forma di minaccia nei confronti di chi opera quotidianamente a sostegno delle persone più fragili è inaccettabile".

Il centrodestra raccoglie inoltre l'invito al confronto arrivato dalla Caritas e manifesta la disponibilità a partecipare alla ricerca di risposte sul territorio.

"Accogliamo con favore l'invito al confronto e confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con la Caritas, le istituzioni e tutte le realtà coinvolte per individuare soluzioni concrete e durature sul fronte dell'accoglienza e del contrasto allo sfruttamento lavorativo".

Nella nota viene infine richiamata la necessità di una responsabilità più ampia nella gestione dell'accoglienza, evitando che il peso degli interventi rimanga concentrato sulla città e sul volontariato.

"È necessario un impegno condiviso e un lavoro serio nelle sedi istituzionali, affinché la responsabilità dell'accoglienza non ricada esclusivamente sulla comunità albese e, soprattutto, sulla Caritas e sui suoi volontari", concludono i consiglieri comunali del centrodestra di Alba.

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