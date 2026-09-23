Il Circolo dei lettori di Savigliano riapre i battenti

Riaprono le porte del “Circolino Magnifico delle Lettrici e dei Lettori”, con la collaborazione del Progetto Oceano di Oasi Giovani e la biblioteca Civica "Luigi Bàccolo".

Dopo la pausa estiva, il gruppo torna a riunirsi mensilmente per momenti di chiacchiere e condivisione a partire da un libro. Il prossimo appuntamento sarà sabato 26 settembre – dalle 10 alle 12, nei locali della biblioteca – e vedrà al centro il romanzo "Sotto la porta dei sussurri", di TJ Klune.

«Attraverso la storia di Wallace e della strana sala da tè di Charon’s Crossing – dicono gli organizzatori – Klune porta a esplorare temi delicati e luminosi: il valore del tempo, l’elaborazione del lutto, l'accettazione, i legami inaspettati e, soprattutto, la possibilità di riscoprire il senso della vita e della gentilezza anche quando sembra troppo tardi».

«Anche chi non avesse letto il testo è ovviamente ben accetto – aggiungono –. Per noi il libro è solo un punto di partenza, un pretesto per aprire il cerchio. Aspettiamo in particolare la fascia dei giovani e dei giovani adulti e adulte. L'obiettivo è incontrarsi, confrontarsi sulle tematiche e condividere pensieri ed emozioni, senza alcun giudizio o interrogazione».