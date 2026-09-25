La Festa del Pane di Savigliano presenta il programma completo ricco di show cooking e grandi ospiti

Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 11, in piazza del Popolo a Savigliano prende il via con il taglio del nastro la XIII edizione della Festa del Pane, una due giorni celebrativa dell’arte bianca con un ricchissimo programma di show cooking, approfondimenti e grandi ospiti. Ad anticipare l’inaugurazione, nell’Area Pizza di piazza Santarosa, alle 10, si terrà il talk dedicato a “Il futuro del pane: professionisti a confronto per una filiera in evoluzione”, organizzato in collaborazione con Molini Bongiovanni, che vedrà l’intervento di Claudio Bongiovanni di Molini Bongiovanni, Michele Tallone di Universo Bianco e Bonum, Piero Rigucci, presidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, e Flavio Vasserot del Panificio Vasserot e vicepresidente dell’Associazione Panificatori. Durante la due giorni di Festa, all’Area forni di piazza del Popolo si alternano oltre 60 panettieri, che realizzano il pane acquistabile nell’Area panetteria, mentre l’Area Street food and beverage propone tante specialità. Davanti all’Ala Polifunzionale Lorenzo Morello, l’Area Pane e companatico offre un ricco panel di show cooking, tra cui la partecipazione del “non-chef dei panini” Daniele Reponi. All’interno dell’Ala Polifunzionale, lo spazio è interamente dedicato al gluten free, con stand espositivi e due momenti di approfondimento a cura di AIC Piemonte. In piazza Santarosa, invece, spazio alle eccellenze enogastronomiche e alle specialità del territorio e alle due nuove protagoniste dell’evento, Pasticceria e Pizza, che nelle aree a loro dedicate sono raccontate in diversi show cooking, tra cui quello del pastry chef Tommaso Foglia, noto volto televisivo. Da non dimenticare gli ospiti che intrattengono il pubblico in piazza del Popolo: il sabato ci sono Scarti di produzione ed Elasi e la domenica Jhonny Manfredi. A completare il programma, in piazza Santarosa è presente anche il Ludobus, con attività ricreative dedicate ai più piccoli. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni visitare il sito Internet ufficiale dell’evento www.entemanifestazioni.com.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI DELLA FESTA DEL PANE 2026

Area Forni – Piazza del Popolo

Dalle 9 alla mezzanotte di sabato 3 ottobre e dalle 9 alle 22 di domenica 4, nell’Area forni di piazza del Popolo, i panettieri dell’Associazione Autonoma Panificatori di Cuneo e di Confartigianato Cuneo insieme agli studenti del Cons Fap e dell’Arte Bianca di Neive, avranno le mani in pasta. Nei quattro forni allestiti in piazza del Popolo, ben sessanta panettieri si alterneranno per trasformare la farina di Molini Bongiovanni e le materie prime di Universo Bianco in pane fresco, fragrante e croccante, sfornato durante tutta la manifestazione, acquistabile presso l’area Panetteria.

Area Pane e Companatico – Piazza del Popolo

Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 11, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Coldiretti Cuneo Campagna Amica, si terrà “Il pane in cucina, usi e riusi”. Lo show cooking, realizzato in collaborazione con la Filiera Grano Piemonte, partirà dalla biodiversità agricola per raccontare come varietà di farine e pani siano espressione di territori, saperi e lavoro degli agricoltori. A partire da ingredienti semplici, saranno proposte tre ricette dedicate al riuso del pane, per trasformare ciò che abbiamo a disposizione in nuove idee ricche di gusto, tra biodiversità, filiera e cucina antispreco.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pane e Companatico, Monica Abello propone “Panada d’Autunno”, uno show cooking dedicato ai sapori dell’autunno e alla cucina di recupero, con una preparazione rustica e avvolgente che valorizza il pane insieme agli ingredienti di stagione.

Dalle 16.30 alle 17.30, nell’Area Pane e Companatico, sempre con Monica Abello, si terrà “Riciclo goloso: la torta di pane”, uno show cooking dedicato alla cucina antispreco e ai sapori della tradizione, con una torta di pane capace di trasformare ingredienti semplici in un dolce ricco e genuino.

Infine, dalle 18.30 alle 19.30, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Daniele Reponi, sarà protagonista “Il pane è un ingrediente favoloso: i panini di Reponi”. Uno show cooking dedicato al pane come base versatile e creativa per realizzare panini gourmet, attraverso abbinamenti, consistenze e sapori che mostrano come un ingrediente semplice possa trasformarsi in una proposta originale, curata e ricca di carattere.

Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 11, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con CNOS FAP, protagonista sarà “Il toast variegato”, un pan bauletto realizzato intrecciando un impasto classico con impasti colorati agli spinaci, alla barbabietola e alla curcuma. Il pane sarà poi utilizzato per preparare un toast farcito con formaggio, miele di castagno, pere e granella di nocciole.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Casa Pepita, con “L’arte misteriosa del tramezzino perfetto”, si terrà uno show cooking dedicato a uno dei simboli della tradizione torinese, nato cento anni fa in Piazza Castello. Dalla caratteristica forma rettangolare all’impasto originale, il pubblico potrà scoprirne storia, curiosità e segreti di preparazione, insieme a tante farciture capaci di valorizzarlo in modi sempre diversi.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pane e Companatico, con l’autore Gabriele Rosso e Fabrizio Biolè, sarà presentato il libro “Storia del Pane: un viaggio dall’Odissea alle guerre del XXI secolo”. Il volume racconta l’evoluzione di uno degli alimenti più antichi e simbolici della nostra cultura, attraversando i cambiamenti tecnici, economici e sociali che ne hanno trasformato il valore nel corso dei secoli. Un viaggio che mostra come il pane sia diventato non solo un bene di consumo, ma anche un elemento capace di incidere sugli equilibri economici e geopolitici, riflettendo, attraverso il grano e il pane, sulla storia dell’uomo, sulle sue paure, sulle sue scelte e sulle sue speranze.

Infine, dalle 16.30 alle 17.30, nell’Area Pane e Companatico, in collaborazione con Gianfranco Fagnola, si terrà “Brioche salata: un omaggio a Bra”, uno show cooking che rende omaggio alla città di Bra e alle sue eccellenze gastronomiche attraverso una brioche salata pensata per raccontarne sapori, identità e tradizione. Una preparazione che unisce tecnica e creatività, trasformando ingredienti simbolo del territorio in una proposta originale e contemporanea.

Area Gluten free – Ala polifunzionale Lorenzo Morello, piazza del Popolo

Sabato 3 ottobre, nell’area Gluten free, alle 16.30, si terrà la Tavola rotonda a cura di AIC Piemonte, dal titolo “Chiacchierando con AIC – Vivere la celiachia nella quotidianità”.

Domenica 4 ottobre, alle 11, invece, ci sarà l’incontro con la dietista Martina Oddenino in cui sarà approfondita “La dieta senza glutine: dalla scienza alla pratica”.

Programma ospiti – Piazza del Popolo

Sabato 3 ottobre, dalle 19.30, spazio agli Scarti di riproduzione, con una selezione musicale alternativa ed eclettica, mentre dalle 22 sarà la volta di Elasi, cantautrice, compositrice e producer alessandrina, con il suo universo musicale che attraversa sonorità e influenze differenti.

Domenica 4 ottobre, dalle 19, sarà invece protagonista Jhonny Manfredi, con una selezione che spazierà tra house, tech, chill out, disco e musica commerciale.

Area Pasticceria – Piazza Santarosa

Gli show cooking dell’Area Pasticceria, invece, prenderanno il via sabato 3 ottobre, dalle 10, con”Dal pane al ripieno: nasce un nuovo croissant”, realizzato con CNOS, in cui il pane raffermo sarà trasformato in un cake da utilizzare come ripieno di un croissant, valorizzando uno scarto come ingrediente di una preparazione lievitata e sfogliata.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pasticceria, con Creami Tu, sarà protagonista “Cream tarte: eleganza a strati”, uno show cooking dedicato alla cream tart, una preparazione elegante e scenografica che unisce precisione, creatività e gusto. Un dolce moderno, curato nei dettagli e nella composizione, capace di sorprendere anche attraverso l’estetica.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pasticceria, in collaborazione con Manola Pasticceria Vegana, si terrà “Crostata vegana d’autunno alla zucca e mandorle”, uno show cooking dedicato ai sapori della stagione, con una crostata vegana che mette al centro la dolcezza della zucca e il contrasto croccante del crumble alle mandorle.

Dalle 16 alle 18, nell’Area Pasticceria, con il pastry chef e volto televisivo tra i protagonisti della pasticceria italiana contemporanea Tommaso Foglia, è in programma “Show cooking e presentazione del nuovo libro”. Foglia porterà alla Festa del Pane creatività e tecnica con uno show cooking e presenterà il suo nuovo libro, in un appuntamento dedicato al gusto, alla tecnica e alla passione per la pasticceria.

Infine, dalle 18.30 alle 19.30, nell’Area Pasticceria, in collaborazione con Fior di Pane – Laboratorio Gastronomico, sarà presentato “Pnön di Levaldigi, storia di un biscotto che vuole farsi conoscere”. Un appuntamento dedicato a un biscotto della tradizione locale che racconta storia, territorio e memoria, per scoprirne l’identità e valorizzare una specialità che merita di essere conosciuta da un pubblico sempre più ampio.

Domenica 4 ottobre, gli show cooking nell’Area Pasticceria, prenderanno il via alle 10, con”Cornetto tra dolce e salato”, uno show cooking dedicato alle diverse declinazioni del cornetto, tra farciture dolci e salate, realizzato con Pasticceria Buttigliero e Molini Bongiovanni. Dal Cruffin con spalmabile all’arachide al Pain Suisse con crema e cioccolato, fino alle versioni salate con cotto, crema cheese e insalata oppure con salmone, maionese al lime, gruè di cacao e insalatina: un percorso che amplia i confini della brioche.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pasticceria, in collaborazione con Molini Bongiovanni, sarà protagonista “Pane al lievito madre senza glutine” con una masterclass dedicata al pane senza glutine a lievito madre, con Andrea Bevilacqua di Freedom Bakery Torino e Giacomo Vinai, tecnico Bongiovanni. Saranno presentate tecniche, processi e soluzioni per ottenere un pane fragrante e ben strutturato, insieme alla versatilità delle moderne miscele senza glutine applicate anche a grissini e cake.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pasticceria, con Arte Bianca di Neive, sarà presentato “Amor di noce: il cuore croccante della frolla”. La preparazione sarà una crostata moderna con base di frolla alle noci, marmellata di limone, frangipane alle noci pecan e cremino alle noci.

Domenica, alle 16.00, nell’Area Pasticceria, con l’Associazione Amici del Cioccolato e Confartigianato Cuneo, sarà protagonista “Quaquara e cioccolato”. L’appuntamento sarà dedicato all’Associazione Amici del Cioccolato della Provincia di Cuneo, nata per promuovere la cultura del cioccolato e valorizzare le eccellenze artigianali del territorio, riunendo artigiane e artigiani cioccolatieri e pasticcere e pasticceri della provincia e creando occasioni di incontro, confronto e collaborazione. Alle 17.30, sempre con Associazione Amici del Cioccolato e Confartigianato Cuneo, si terrà “Pane e cioccolato”, un appuntamento dedicato all’incontro tra due ingredienti simbolo della tradizione e della cultura gastronomica.

Area Pizza – Piazza Santarosa

Nell’Area Pizza, il sabato mattina alle 10, in collaborazione con Molini Bongiovanni, si terrà il confronto dal titolo “Il futuro del pane: professionisti a confronto per una filiera in evoluzione”, con Claudio Bongiovanni, titolare di Molini Bongiovanni, Michele Tallone, titolare di Universo Bianco e Bonum, Piero Rigucci, presidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, e Flavio Vasserot, titolare del Panificio Vasserot e vicepresidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pizza, con CNOS FAP, sarà protagonista “Pizza alla Milanese” che richiama il celebre risotto alla milanese, con un impasto a base anche di farina di riso, brodo di verdura e zafferano, condito con pomodorini gialli, stracciatella e fondo bruno.

Alle 16.00, nell’Area Pizza, infine, in collaborazione con Pizzeria Le Lanterne e Confartigianato Cuneo, si parlerà di “Di pane in pizza: come le tecniche di panificazione hanno influenzato l’impasto contemporaneo”: Daniel Serale, maestro lievitista e pizzaiolo, insieme alla sorella Elena, racconterà il percorso della famiglia Serale nella ristorazione a Borgo San Dalmazzo e il lavoro alla guida de Le Lanterne. L’appuntamento sarà dedicato a impasti, farine, fermentazioni e maturazioni, mostrando come le tecniche di panificazione abbiano influenzato la pizza contemporanea e una proposta che spazia dalla pizza tonda fine alla romana alla pizza contemporanea, dal padellino ai grandi lievitati artigianali.

La domenica degli show cooking nell’Area Pizza, inizierà alle 10 con lo show “La stracchinata saviglianese incontra l’inventiva di Mario” che proporrà una base pizza arricchita con la Stracchinella Saviglianese. L’evento è organizzato in collaborazione con Confagricoltura Cuneo, Gallina Golosa e Pizzeria In Piazza da Mario.

Dalle 12 alle 13, nell’Area Pizza, con Pizzeria Gli Archi e Molini Bongiovanni, sarà protagonista “Vendemmia”, uno show cooking dedicato a una pizza che racconta l’autunno, preparata con la Farina Luisa di Molino Bongiovanni, dove uva e salsiccia si incontrano in un impasto leggero e digeribile, dando vita a un abbinamento agrodolce che celebra la stagione della vendemmia.

Dalle 14.30 alle 15.30, nell’Area Pizza, in collaborazione con Mirko Ceccarelli e Molini Bongiovanni, si terrà “Roma in Pizza”, uno show cooking dedicato alla pizza tonda romana, sottile e croccante, preparata con la Farina Antiqua di Molino Bongiovanni. Il pubblico potrà scoprire i segreti di un impasto leggero e digeribile, base per due grandi classici della cucina capitolina, la Cacio e Pepe e l’Amatriciana, reinterpretati in chiave pizza.

Infine, dalle 16.30 alle 17.30, nell’Area Pizza, con CNOS FAP, sarà protagonista la “Pizza d’Autunno”, con impasto alla zucca, farcita con porri spadellati, mozzarella e salsiccia.