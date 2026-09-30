Cherasco, Sofia e Riccardo nuovi volontari del servizio civile all'ufficio turistico

Ha preso il via il 18 settembre, il nuovo servizio civile nazionale dell’anno 2026/2027: i volontari si sono presentati il primo giorno presso la sede di servizio e il 21 settembre sono stati convocati a Cuneo nella sede della Provincia per il benvenuto e le presentazioni ufficiali del nuovo progetto.

I due giovani, che per un anno presteranno servizio presso l’Ufficio turistico del Comune di Cherasco, sono la ventenne Sofia Brizio, diplomata presso il Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba e il venticinquenne Riccardo Talarico, diplomato presso l’Istituto Ernesto Guala di Bra.

Il Servizio Civile Nazionale rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

“FUTURA: turismo, cultura e accessibilità” è il titolo del progetto a cui aderiscono Cherasco e i suoi volontari: si svolgerà per un anno presso l’ufficio turistico del Comune. L’obiettivo è contribuire alla valorizzazione e alla fruizione inclusiva e sostenibile del patrimonio culturale e turistico del nostro territorio, attraverso una comunicazione capace di coinvolgere e includere, promuovendo la partecipazione attiva delle comunità e rimuovendo le barriere all’accesso alla cultura. I volontari prenderanno parte alla realizzazione di eventi ed iniziative rivolte a quell’obiettivo.

È l’undicesimo anno per l’'Ufficio Turistico di Cherasco di partecipazione al Servizio Civile: accogliendo con entusiasmo alcuni ragazzi del territorio offre loro l’opportunità di un percorso personale grazie alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità, acquisendo anche competenze utili. Durante l’anno di servizio, i volontari sono coinvolti in numerose attività: dall’accoglienza di visitatori e turisti all’organizzazione di mostre ed eventi, fino alla promozione e comunicazione delle iniziative culturali.