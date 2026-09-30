La Robiola del Cravè porta Cherasco al De.Co. Village di Marene

Anche la Robiola Cherasco De.Co. del Cravè di Renato Maunero ha partecipato all’inaugurazione del De.Co. Village, ospitata domenica 27 settembre nello storico Parco Galvagno di Marene.

Quella di Marene è stata la prima grande festa dedicata alle Denominazioni Comunali della provincia di Cuneo, un appuntamento a ingresso gratuito che ha riunito produttori, istituzioni e visitatori attraverso stand enogastronomici, laboratori dal vivo e momenti di approfondimento dedicati alle eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio.

La De.Co., Denominazione Comunale, rappresenta una vera e propria carta d’identità del territorio. È uno strumento con cui il Comune riconosce e valorizza un prodotto agroalimentare, una ricetta tradizionale o un sapere artigianale profondamente legato alla storia e alla comunità locale. Un riconoscimento particolarmente importante per le piccole produzioni, perché contribuisce a tutelare varietà agricole e prodotti di nicchia che rischierebbero di scomparire, sostenendo al tempo stesso i piccoli produttori e la filiera corta. Le De.Co. permettono inoltre di dare visibilità a realtà che spesso non dispongono delle risorse necessarie per accedere a certificazioni di più ampia portata e rappresentano un importante strumento di promozione del territorio e di sviluppo del turismo enogastronomico.

All’inaugurazione del De.Co. Village era presente anche il vicesindaco di Cherasco Umberto Ferrondi, insieme al produttore cheraschese Renato Maunero, protagonista con la sua Robiola di capra del Cravè.

«È stato un piacere partecipare all’apertura di questo Villaggio. – commenta il vicesindaco Ferrondi – Da anni sostengo l’importanza delle De.Co., perché riconoscono e danno visibilità ai prodotti di eccellenza di un territorio, valorizzandone la storia, le tradizioni e il lavoro dei produttori locali. Anche Cherasco ha una sua importante eccellenza riconosciuta attraverso la De.Co.: la Robiola del Cravè di Renato Maunero – prosegue Ferrondi –. È una produzione che rappresenta bene il nostro territorio e che avremo modo di valorizzare anche in occasione di Gusta Cherasco, l’evento enogastronomico giunto alla sua sesta edizione, in programma dal 24 al 26 ottobre. In quell’occasione oltre a Renato e alla sua Robiola saranno presenti altre produzioni De.Co.».

La partecipazione di Cherasco al De.Co. Village di Marene rappresenta dunque un’ulteriore occasione per promuovere le eccellenze locali e sottolineare il valore delle produzioni che custodiscono tradizioni, saperi e identità del territorio.



