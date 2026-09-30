Danze occitane per riattivare le relazioni: a Villar San Costanzo il terzo appuntamento di "RiattivaMenti"

Il laboratorio di Danze Occitane del progetto “RiattivaMenti” entra nel vivo e si prepara al suo terzo appuntamento. Sta raccogliendo grande entusiasmo il laboratorio gratuito ospitato presso la "Casa delle Idee", un’iniziativa nata con l’obiettivo di rimettere al centro le nuove generazioni (nello specifico la fascia 15-34 anni) attraverso la socialità, la presenza e il contatto umano.

In un’epoca dominata dalle interazioni digitali e dagli schermi, la scommessa di “RiattivaMenti” – progetto presentato dal Comune di Celle di Macra come capofila insieme a un’ampia rete di partner della Valle Maira – sta funzionando: riattivare le connessioni un passo alla volta.

Il terzo incontro rappresenta il giro di boa di questo percorso esperienziale guidato dal docente Paolo Lombardo, coadiuvato da insegnanti esperti.

Dai ritmi trascinanti delle courentas alle trame dei balets, i partecipanti stanno riscoprendo l'eredità coreutica del territorio non come semplice esibizione folkloristica, ma come un vero e proprio dispositivo di inclusione sociale.

Il percorso è inclusivo e accessibile e l’organizzazione ricorda che la porta è ancora aperta: non è mai troppo tardi per inserirsi e mettersi in gioco, anche per chi non ha mai ballato prima d'ora ma ha semplicemente voglia di condividere un momento di festa e di autentica socialità.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 02 ottobre dalle ore 20:30 alle ore 22:30 a Villar San Costanzo, presso “La Casa delle Idee” via IV novembre 1

La partecipazione al laboratorio è gratuita - Gradita la prenotazione