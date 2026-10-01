Bra: al via il progetto partecipato per il cortile della “Montalcini”

L’Amministrazione comunale di Bra ha avviato un percorso di progettazione partecipata, affiancata dalla società Decisio, per ripensare insieme alla cittadinanza e ai portatori di interesse l’area del cortile della scuola primaria “Rita Levi Montalcini”.

Lo spazio, di circa 2.500 metri quadrati situato tra via Vittorio Emanuele II e via Marconi e attualmente interessato da un intervento di riqualificazione edilizia, ha una destinazione d'uso multifunzionale e in passato è stato utilizzato come parcheggio e sede di manifestazioni.

Il percorso, della durata di quattro mesi, prenderà il via da una base totalmente aperta e senza alcuna progettazione pregressa, coinvolgendo cittadini e principali portatori d'interesse — tra cui associazioni, comitati e scuole — in analisi conoscitive e focus group. I primi tavoli di lavoro sono in programma per martedì 13 ottobre 2026. L’obiettivo è quello di una co-progettazione tramite l’ascolto delle le esigenze dei cittadini e dei principali stakeholder cittadini per ripensare lo spazio, definendo una visione urbana condivisa a beneficio dell'intera comunità.

Il progetto non rappresenta un'iniziativa isolata, ma si inserisce in una visione strategica e di lungo respiro, che vede la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana al centro dello sviluppo futuro della Città. Nei prossimi mesi prenderà infatti il via una nuova fase di studi e incontri tecnici per la stesura della nuova Agenda della Mobilità. Questo strumento sarà orientato alla pianificazione per la mobilità del territorio, orientata a una riorganizzazione complessiva della viabilità comunale, al potenziamento della mobilità attiva, nonché alla rifunzionalizzazione degli spazi del centro storico, anche in questo caso attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza, per una Bra sempre più accessibile, vivibile e inclusiva.