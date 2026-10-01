Carabinieri, quattro nuovi comandanti a Fossano, Saluzzo, Bra e Alba

In questi giorni si sta completando un importante avvicendamento al comando di quattro Compagnie dell’Arma dei Carabinieri dislocate nella provincia della Granda. I nuovi Ufficiali subentrano ai colleghi destinati ad altri prestigiosi incarichi sul territorio nazionale. I cambi di comando riguardano, nel dettaglio, le Compagnie di Fossano, Saluzzo, Bra e Alba.

alla Compagnia di Fossano: il Capitano Alessia Penge ha assunto il comando, subentrando al Capitano Alessandro Cantarella, il quale, dopo tre anni di intenso e proficuo lavoro sul territorio, è stato destinato alla Sezione Anticrimine di Udine. Nel corso del suo mandato, il Capitano Cantarella, Ufficiale di eccellente preparazione, si è dedicato con particolare efficacia all'attività di polizia giudiziaria, imprimendo inoltre un forte impulso all'applicazione delle misure di prevenzione, strumento rivelatosi fondamentale per il contrasto del degrado nelle zone urbane sensibili. Il nuovo Comandante, Capitano Penge, giunge in Piemonte dalla Sicilia, dove ha da ultimo ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria (PA);

Cap. Alessia Penge

alla Compagnia di Saluzzo: da pochi giorni ha assunto il comando il Tenente Mauro Palmeri, subentrando al Maggiore Davide Basso, che lascia l'incarico dopo cinque anni alla guida del reparto per assumere il ruolo di Capo Sezione Personale presso il Comando Provinciale di Torino. Ufficiale esperto e di altissima preparazione, il Maggiore Basso ha retto il comando con notevole equilibrio e spiccato senso pratico, riuscendo costantemente ad attagliare i servizi dell'Arma alle peculiari e complesse esigenze di un territorio caratterizzato da ampie zone montane e rurali. La sua spiccata capacità di ascolto, unita a una profonda generosità, lo ha reso una figura molto stimata e apprezzata sia dalla cittadinanza che dal personale dipendente. Il nuovo Comandante, Tenente Palmeri, proviene dalla Lombardia, dove da ultimo ha diretto la Tenenza di Pero (MI);

Ten. Mauro Palmeri

alla Compagnia di Bra: il comando del reparto è stato assunto dal Capitano Alessandro Dragonetti. Ufficiale di formazione accademica, il Capitano Dragonetti proviene dalla Liguria, dove ha da ultimo guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile dell'importante Compagnia di Genova Sampierdarena. L'Ufficiale subentra al Tenente Colonnello Tommaso Gioffreda, che per circa sei mesi ha retto il comando della Compagnia braidese con grande impegno e dedizione, garantendo una fondamentale continuità operativa e istituzionale a seguito del congedo del Tenente Colonnello Repetto, avvenuto nel mese di gennaio. Il Tenente Colonnello Gioffreda ha fatto rientro a Torino per riprendere il proprio precedente incarico di addetto all'Ufficio Operazioni della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta";





Cap. Alessandro Dragonetti

alla Compagnia di Alba: nella prima decade di ottobre si concretizzerà l'ultimo avvicendamento, che vedrà il Capitano Giuseppe Santoro cedere il comando della Compagnia dopo tre anni. Ufficiale d'Accademia ed ex allievo della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" di Venezia, il Capitano Santoro ha diretto il personale in modo estremamente positivo, vivendo il suo incarico con profondo orgoglio e imprimendo un forte slancio all'attività operativa. Sotto la sua guida sono state portate a termine diverse e importanti operazioni di servizio. Particolare rilievo ha avuto l'impulso dato all'applicazione delle misure di prevenzione per arginare il degrado in alcune zone sensibili della città, come l'area adiacente alla stazione ferroviaria. Il Capitano Santoro andrà ad assumere il Comando della Compagnia Carabinieri di Aversa (CE). Al suo posto subentrerà a giorni il Capitano Gabriele Troìa, anch'egli Ufficiale d'Accademia, proveniente dalla Calabria dove ha da ultimo comandato una sezione del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro.



Capitano Gabriele Troìa





Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Colonnello Marco Piras, ha incontrato progressivamente i nuovi Ufficiali, man mano che sono giunti presso la sede del Comando per il benvenuto ufficiale. Durante i vari colloqui, ha rivolto ai neo giunti i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l'importanza del ruolo che andranno a ricoprire per garantire la sicurezza e la vicinanza ai cittadini nei rispettivi territori. Al contempo, ha espresso parole di vivo ringraziamento per gli Ufficiali uscenti, elogiandone la grande professionalità, l'impegno profuso e gli ottimi risultati conseguiti.

I nuovi Comandanti hanno già avviato – o avvieranno nei prossimi giorni – i tradizionali incontri istituzionali con le Autorità locali dei rispettivi territori.