Piasco e la valle Varaita in lutto per la morte di don Paolo Gerardi: aveva 69 anni

Piasco, la valle Varaita e la Diocesi di Saluzzo sono in lutto per la scomparsa di don Paolo Gerardi, deceduto nella serata di mercoledì 30 settembre, all'età di 69 anni, dopo aver lottato per anni contro una grave malattia.

La notizia della sua morte è giunta ai numerosi fedeli che avevano partecipato alla veglia di preghiera organizzata proprio per lui.

Poco prima, il sacerdote aveva ricevuto la visita del vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che si era recato nella sua abitazione per confortarlo con le preghiere.

"Nonostante il male incurabile che lo affliggeva da anni e gli interventi subiti, è sempre stato attaccato alla vita ed è mancato serenamente", raccontano le persone che gli sono state vicine fino all'ultimo, ricordando la forza e la determinazione con cui ha affrontato la lunga sofferenza.

Originario di Piasco, era nato a Saluzzo il 17 maggio 1957, don Paolo avrebbe festeggiato il 13 novembre del prossimo anno il 45° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 13 novembre 1982 da parte dell'allora vescovo di Saluzzo, monsignor Antonio Fustella.

Il suo primo incarico pastorale fu a Costigliole Saluzzo, dove prestò servizio come vice parroco per poco più di un anno. Successivamente venne inviato a Roma per perfezionare gli studi teologici.

Nel 1985, al suo rientro, monsignor Fustella gli affidò la parrocchia di San Marco di Lemma, frazione di Rossana, una piccola comunità alla quale rimase profondamente legato e di cui divenne successivamente cappellano.

Sempre nel 1985 fu viceparroco nella parrocchia di San Filippo a Verzuolo, incarico che ricoprì per circa un anno, prima di tornare a Costigliole Saluzzo come collaboratore del parroco don Alfredo Camosso, servizio che proseguì fino al 1992.

Parallelamente all'attività pastorale, don Paolo ricoprì importanti incarichi nella Diocesi di Saluzzo.

Nel 1987 gli venne affidato dal vescovo di Saluzzo, monsignor Sebastiano Dho, il ruolo di assistente diocesano dell'Azione cattolica, che svolse fino al 1997.

Successivamente divenne responsabile dell'Ufficio catechistico, pastorale e scuola della diocesi, un incarico portato avanti con grande impegno fino al 2005.

Nel 1998 fu nominato vice rettore del Santuario di Valmala, diventandone rettore nel 2001. Un ministero che lo vide impegnato per vent'anni, fino al 13 ottobre 2018, contribuendo alla vita spirituale di uno dei luoghi di culto più importanti della Valle Varaita e del Cuneese

Nel frattempo, nel 2003, gli era stata affidata anche la guida della parrocchia Maria Vergine Assunta e San Marco di Rossana.

Il 27 ottobre 2018 arrivò un nuovo e significativo passaggio del suo percorso pastorale: don Paolo tornò nella sua Piasco, dove assunse la guida delle parrocchie di San Giovanni Battista e Sant'Antonio, la comunità nella quale era nato e cresciuto.

Dal 20 settembre 2020 era parroco 'in solidum' con don Marco Casalis ed era moderatore delle comunità parrocchiali di San Giovanni e Sant'Antonio di Piasco e di Maria Vergine Assunta e San Marco di Rossana. Un incarico che ha mantenuto fino alla sua scomparsa.

Accanto al ministero sacerdotale, don Paolo è stato per molti anni docente di Storia della Chiesa antica allo Studio teologico interdiocesano del Seminario di Fossano e ha insegnato anche all'Istituto superiore di Scienze religiose (Issr), attività che ha proseguito fino al 2019.

Il 9 giugno scorso il vescovo Cristiano Bodo lo aveva nominato Canonico Onorario della Cattedrale di Saluzzo, un riconoscimento che aveva ulteriormente sottolineato il suo lungo servizio alla Chiesa diocesana.

(Il vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo con don Paolo Gerardi nel santuario di Valmala)

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti nelle ore successive alla sua scomparsa.

Il vescovo Cristiano Bodo "Ricordiamo don Paolo. Preghiamo per lui e per tutto il suo ministero nelle comunità parrocchiali della nostra Diocesi di Saluzzo".

La sindaca di Piasco, Stefania Dalmasso, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando il legame profondo con il parroco e la sua testimonianza umana: "Abbiamo appreso della sua morte proprio pochi istanti dopo la conclusione della veglia di preghiera dedicata a lui. É come se don Paolo si fosse fatto accompagnare fino all'ultimo momento dall'affetto di tutti noi. Don Paolo è stato per i parrocchiani una figura incisiva e presente: un uomo straordinariamente schietto, deciso, che ha sempre affrontato la vita e il suo ministero a viso aperto. Ci lascia in eredità un insegnamento prezioso e fortissimo: un profondo, autentico attaccamento alla vita, testimoniato con forza fino all'ultimo".

La sindaca ha inoltre comunicato che, a causa di una missione istituzionale in Basilicata, programmata da tempo, non potrà partecipare personalmente al funerale. "Sarò tuttavia unita nello spirito e nel ricordo a tutta la nostra comunità e a quanti si stringeranno per accompagnarlo. A don Paolo va il ringraziamento sincero mio e dell'Amministrazione comunale di Piasco per il cammino condiviso e per la testimonianza di tenacia, franchezza e amore per la vita che ci ha regalato".

Anche l'Amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo, paese nel quale don Paolo aveva svolto una parte importante del suo ministero, ha voluto ricordare il sacerdote: "Ci uniamo al cordoglio della Diocesi di Saluzzo per la scomparsa di don Paolo Gerardi – afferma il sindaco Fabrizio Nasi. -Alla famiglia, alle comunità parrocchiali e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze da parte mia, della Giunta e del Consiglio comunale".

Al cordoglio si è unita anche l'Amministrazione comunale di Rossana con il sindaco Giuliano Degiovanni.

Lascia i sacerdoti della diocesi di Saluzzo, i parrocchiani e i cugini.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 1° ottobre, alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Piasco dove venerdì 2 ottobre, alle 15, sarà celebrato il funerale.