Settimana mondiale dell'allattamento al seno dal 1° al 7 ottobre, iniziative anche a Bra

Mamma, che fame! Dal 1° al 7 ottobre si celebra la Settimana mondiale dell'allattamento con l'obiettivo di rendere possibile a tutte le mamme di allattare il neonato.

L'importanza del latte materno è riconosciuta in tutto il mondo. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda di allattare i neonati esclusivamente al seno durante i primi sei mesi di vita e di continuare l'allattamento al seno dopo l'introduzione di alimenti complementari fino all'età di due anni o più.

L'allattamento al seno non solo apporta benefici alla salute della madre e del bambino, ma riduce anche l'impronta ecologica. Numerosi studi dimostrano che la produzione e l'utilizzo di alimenti per l'infanzia prodotti artificialmente hanno un impatto maggiore sull'ambiente rispetto all'allattamento al seno. L'alimentazione esclusiva con alimenti per lattanti provoca - calcolata su quattro mesi - un aumento del 38% delle emissioni di CO2, come mostra uno studio norvegese. Il latte materno, invece, è climaticamente neutro, gratuito, sicuro e igienico.

Una società in cui la sostenibilità è un tema vissuto quotidianamente, si impegna con convinzione per l'allattamento al seno. Per fare ciò si devono creare le condizioni per sostenere le famiglie e rendere possibile l'allattamento al seno ovunque.

DIECI MITI DA SFATARE

Accanto alle tante evidenze scientifiche, sull'allattamento continuano a circolare convinzioni scorrette e luoghi comuni che rischiano di disorientare le famiglie. Per aiutare le madri a vivere questa esperienza con serenità e consapevolezza, la Società Italiana Pediatria sfata i 10 falsi miti più diffusi.

Ho preso l'influenza, non posso allattare

Falso: continuare ad allattare è importante, perché la mamma trasmette anticorpi protettivi al bambino. Sospendere l'allattamento potrebbe essere un intervento tardivo (il bambino potrebbe essere entrato già in contatto con il patogeno) che non riduce il rischio di contagio e priva il piccolo di una difesa preziosa.

Se resto incinta devo smettere di allattare

Falso: non ci sono prove scientifiche che l'allattamento durante una nuova gravidanza possa danneggiare il feto o ridurre la qualità del latte. Ogni donna, con il supporto del pediatra e del ginecologo, può valutare serenamente se proseguire.

Durante l'allattamento non posso fare attività fisica

Falso: l'esercizio fisico non modifica la composizione del latte né riduce la produzione, che anzi può aumentare. Solo l'attività agonistica molto intensa va gestita con attenzione all'idratazione.

Tac e risonanza magnetica alla mamma che allatta possono fare male al bambino

Falso: il mezzo di contrasto utilizzato in questi esami passa nel latte in quantità minima e non pericolosa. Non ha senso sospendere l'allattamento o buttare il latte dopo una TAC o una RM.

Chi ha il seno piccolo produce poco latte

Falso: la produzione di latte non dipende dalla taglia del seno, ma dalla stimolazione, e dalla frequenza delle poppate.

La birra fa latte

Falso: non esiste alcuna evidenza scientifica che la birra o altri alimenti aumentino la produzione di latte. La birra e le altre bevande alcoliche non vanno assunte in allattamento.

Il latte dopo 6 mesi diventa acqua

Falso: anche dopo i 6 mesi il latte materno mantiene proprietà nutritive e componenti bioattivi fondamentali, benché la composizione cambi per adattarsi ai bisogni del bambino.

Durante l'allattamento bisogna eliminare i cibi saporiti o spezie

Falso: non è necessario seguire una dieta insipida. Anzi, la varietà dei sapori del latte materno può favorire l'accettazione di cibi diversi quando il bambino inizia lo svezzamento.

È normale sentire indolenzimento durante l'allattamento: il dolore è inevitabile

Falso: nei primissimi giorni può esserci un leggero fastidio, ma il dolore persistente non è inevitabile. Con il giusto attacco e la corretta posizione, e con l'aiuto di operatori esperti, la mamma può allattare senza dolore.

Se rientri al lavoro devi smettere di allattare

Falso: tornare al lavoro non significa necessariamente interrompere l'allattamento. Molte mamme continuano ad allattare conciliando vita familiare e professionale. Le norme prevedono pause dedicate e, dove non è possibile allattare direttamente, si può estrarre e conservare il latte da offrire al bambino più tardi. Con un po' di organizzazione, l'allattamento può proseguire anche dopo il rientro in ufficio.

CIBI ADATTI ALL'ALLATTAMENTO

Carne: bianca, in particolare pollo. Carne rossa poca. Prediligere cotture semplici. Verdure: carote, zucchine e/o zucca, finocchi e pomodori. No insalata e patate, perché creano aria nel pancino. Frutta: tutta tranne pesche e fragole, perché danno allergie. Formaggio: Grana padano a volontà. Formaggi freschi. No formaggi stagionati ed erborinati, tipo gorgonzola. Acqua naturale, tisana di anice, cumino e finocchio. Per la mamma tre mesi di "fatica" per questa dieta un po' rigida, ma notti serene e senza coliche per il bebè. Dopo i primi tre mesi, aggiungere un alimento nuovo alla volta.

INIZIATIVE A BRA

La Biblioteca civica di Bra, in collaborazione con l'Asl Cn2, organizza una serie di eventi per sostenere, promuovere e sensibilizzare la cittadinanza rispetto all'allattamento al seno.

Venerdì 2 ottobre, dalle 10 alle 12.30, presso il mercato cittadino in piazza Giolitti, i volontari della Biblioteca svolgeranno letture ad alta voce rivolte a bambini dai 9 ai 24 mesi e ai loro genitori; sarà presente anche uno sportello informativo dell'Asl Cn2 sull'allattamento per donne in gravidanza e neogenitori;

sabato 3 ottobre presso la Sala Bambini della Biblioteca civica, alle ore 10, si terrà l'incontro informativo "Una rete che sostiene: l'allattamento visto da diverse prospettive" alla presenza di educatrici professionali, infermiera pediatrica, ostetrica, dietista e psicologa dell'Asl Cn2.

A seguire, alle ore 11, appuntamento con Bibliobebè: letture ad alta voce per bambini dai 9 ai 24 mesi a cura di Floriana Lovera. L'incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/o/biblioteca-civica-dibra-94489910553. Per tutta la mattinata in Sala Bambini saranno proposti ai più piccoli giochi euristici e sarà presente un punto informativo sul massaggio infantile, sull'allattamento e sui servizi 0-6 del Comune di Bra, in collaborazione con l'Asl Cn2 e con l'Asilo Nido Comunale.

MEMENTO

Il latte materno rappresenta il miglior alimento per garantire lo sviluppo e la crescita sana dei neonati, anche grazie agli effetti positivi che l'allattamento al seno ha sulla salute delle madri e dei bambini. Ciò che la mamma mangia e beve durante l'allattamento può cambiare la qualità del latte che produce. Mangiare sano e variare gli alimenti garantisce a te e al tuo bambino tutta l'energia e i nutrienti di cui avete bisogno.