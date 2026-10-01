SCI ALPINO / Test atletici per Edoardo Saracco e gli altri azzurri del gruppo Coppa del mondo delle discipline tecniche

Il mese di ottobre si apre all’insegna dei test atletici al Centro Mapei di Olgiate Olona per gli atleti del gruppo Coppa del Mondo delle discipline tecniche.

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato per il 4 e 5 ottobre i cinque atleti Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Matteo Canins mentre il terzetto composto da Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger ed Edoardo Saracco saranno impegnati tra lunedì 5 e martedì 6, sempre con i tecnici Giuseppe Abruzzini e Marco Gullino.