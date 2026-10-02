Ceva, al via gli abbonamenti per la stagione 2026/2027 del Teatro Marenco

Il Comune di Ceva ricorda che venerdì 9 ottobre inizia il tesseramento per la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Marenco di Ceva.

Nello specifico, venerdì 9 dalle 18 alle 21 presso la Biblioteca civica Aloysius Bertrand (via Pallavicino 11) saranno aperte le conferme per coloro già abbonati alla stagione 2025/2026.

Sabato 10 dalle 9 alle 13, sempre presso gli spazi della Biblioteca, saranno invece in vendita i nuovi abbonamenti e dalle 14 del medesimo giorno sino alle ore 23.59 di domenica 18 ottobre gli abbonamenti saranno in vendita su vivaticket.com

I biglietti singoli saranno in vendita su vivaticket.com da lunedì 19 ottobre.

Possibilità di acquistare i biglietti singoli presso la biglietteria del Teatro Marenco (Ceva, via Cardinale Francesco Adriano 1) il giorno dello spettacolo.

Di seguito i dettagli per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti:

Abbonamento fisso 8 spettacoli: Platea € 140,00, Palchi I° piano: palco 2 posti € 240,00, palco 3 posti € 330,00, palco 4 posti € 440,00. Balconata € 110,00

Biglietti singoli: Platea € 25,00. Palchi I° piano: palco 2 posti € 44,00, palco 3 posti € 66,00, palco 4 posti € 88,00. Palchi II° e III° piano: palco 2 posti € 40,00, palco 3 posti € 60,00, palco 4 posti € 80,00. Balconata € 22,00. Balconata ridotto € 20,00. Galleria € 20,00. Galleria ridotto € 18,00

Si ricorda che le riduzioni sono applicabili per under 25 over 65, abbonati alla stagione 2025/2026 di Piemonte dal Vivo, iscritti FAI, possessori tessera Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, possessori CartaEffe Feltrinelli, possessori Carta Giovani Nazionale.

Per la rassegna Scenari biglietto singolo spettacolo € 12,00 (5 per gli abbonati alla stagione Teatro Marenco), abbonamento 4 spettacoli: € 36 (15 per gli abbonati alla stagione Teatro Marenco).

Per il Teatro in Famiglie è previsto il biglietto unico di € 7,00 a spettacolo. Biglietti in vendita su vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Marenco a partire dalle ore 20 durante le serate di spettacolo della stagione teatrale e a partire dalle ore 16.30 durante i pomeriggi di “Teatro in Famiglia”.

Per maggiori informazioni sui corsi di teatro: corsicompagniatm@gmail.com

Per maggiori informazioni su biglietti e rassegna: compagniatm@gmail.com



