La Casa di Riposo La Divina Misericordia di Montà si tinge di arancione

Con il primo di ottobre la Casa di Riposo "La Divina Misericordia" di Montà, raggiunge un ulteriore e significativo traguardo nel percorso intrapreso nell'ultimo anno.

A partire da questa data, anche il personale addetto alle pulizie e il personale della ristorazione entra a far parte della gestione della Cooperativa Nuova Assistenza, completando così il percorso dell'arrivo della cooperativa nella struttura.

Dopo un anno di lavoro, impegno e cambiamenti, viene raggiunto un obiettivo particolarmente importante: l'intera gestione della Casa di Riposo montatese viene così ricondotta a un unico progetto organizzativo, con l'obiettivo di garantire continuità, collaborazione e sempre maggiore attenzione alla qualità dei servizi e ai nostri ospiti.

La direttrice Serena Graglia, insieme alla sua squadra di lavoro, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

"È stato un anno ricco di sfide, ma anche molto soddisfacente. Oggi vedere completato questo percorso ci rende particolarmente orgogliosi. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di impegno, confronto e collaborazione".

Un traguardo raggiunto grazie a una forte sinergia tra la direzione, la Cooperativa Nuova Assistenza, il Consiglio di Amministrazione, il presidente Luigi Cellino, il personale della struttura e la cittadinanza.

"Questo risultato – sottolinea ancora la direttrice – è il frutto del lavoro di tante persone. Voglio ringraziare tutto il personale in forza alla struttura, che in questo anno ha sempre dato il massimo, affrontando i cambiamenti con professionalità e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento particolare va al Presidente Luigi Cellino, al Consiglio di Amministrazione, alla Cooperativa Nuova Assistenza e alla cittadinanza, per la collaborazione e la fiducia dimostrate".

Da ottobre 2026, quindi, la Casa di Riposo La Divina Misericordia di Montà si tinge completamente di arancione, il colore distintivo della Cooperativa Nuova Assistenza.

Conclude la direttrice Serena Graglia: "È stato un anno intenso, fatto di sfide, cambiamenti e importanti passi avanti, che si conclude con un risultato significativo e con lo sguardo già rivolto al futuro. Perché questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase, costruita insieme, con l'obiettivo di continuare a migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei nostri ospiti".