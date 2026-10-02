L’Aci porta a Cuneo il villaggio della sicurezza stradale: dimostrazioni e prove pratiche per conoscere i rischi della strada

Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18.30, lungo corso Nizza a Cuneo (altezza piazza Galimberti), con l’organizzazione dell’Automobile Club Cuneo, si terrà la manifestazione “ACI Cuneo Safe Experience”, il villaggio dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale e alla mobilità responsabile. Per tutta la giornata l’intera cittadinanza in uno spazio aperto, gratuito e accessibile potrà confrontarsi direttamente con le tematiche della sicurezza stradale attraverso dimostrazioni, simulazioni, attività pratiche e momenti di approfondimento, anche grazie alla partecipazione delle Forze dell’ordine, delle istituzioni e degli enti di soccorso che ogni giorno contribuiscono alla sicurezza e alla prevenzione. L’iniziativa, che rientra nel programma di eventi organizzati nel Centenario dell’Aci Cuneo, è in particolare dedicata alla fascia 16-25 anni e alle scuole. Per maggiori informazioni: 0171/440031

“Abbiamo voluto costruire un appuntamento, appositamente in un luogo centrale della città per raggiungere il maggior numero di persone possibili, nel quale la sicurezza stradale non venga soltanto raccontata, ma possa essere vista, provata e vissuta direttamente – spiegano il presidente dell’Automobile Club Cuneo Franco Revelli e il direttore Barbara Aguzzi -. Il coinvolgimento delle Forze dell’ordine e degli operatori del soccorso permetterà di mostrare ai cittadini quanto sia importante il lavoro quotidiano di prevenzione e quanto la sicurezza sia una responsabilità condivisa. Abbiamo scelto di rivolgerci in particolare ai giovani e alle scuole perché è proprio attraverso l’educazione e la consapevolezza che si possono costruire comportamenti più responsabili sulla strada”.

Corso Nizza si trasformerà in un vero e proprio “Safety Village”, dove la sicurezza stradale può essere conosciuta e sperimentata in modo diretto e coinvolgente. Nel corso della giornata l’Automobile Club Cuneo proporrà simulatori di guida e realtà virtuale, attività dedicate ai rischi della distrazione e dell’utilizzo dello smartphone alla guida, simulatori degli effetti dell’alcol e delle sostanze sulla percezione e percorsi dedicati ai tempi di reazione e alla frenata d’emergenza. Tra le esperienze più coinvolgenti ci sarà un laboratorio mobile con un veicolo che simula il ribaltamento, per dimostrare l’importanza delle cinture di sicurezza e un crash test a bassa velocità, capace di far percepire fisicamente cosa significa un impatto anche a soli 10 km/h.

Protagoniste della giornata saranno anche le Forze dell’ordine e gli enti di soccorso, con attività informative e dimostrative. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale porteranno nel villaggio strumenti e attività legati alla prevenzione e ai controlli, mentre la Croce Rossa Italiana proporrà dimostrazioni e attività dedicate alla gestione delle emergenze e al primo soccorso. Il villaggio sarà arricchito dalla presenza di numerosi partner: Amplifon, Lions Club Cuneo, Sara Assicurazioni, A.S.D. “La Granda” Ufficiali di Gara, ACI Mobility, AVIS e AIDO. Sarà presente anche il Politecnico di Torino con il Team Studentesco Squadra Corse. Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole, in continuità con l’attività di educazione stradale che l’Automobile Club Cuneo svolge da anni nelle classi e non solo. Gli studenti che interverranno potranno confrontarsi direttamente con gli operatori e partecipare alle diverse esperienze proposte dal villaggio, rafforzando attraverso l’esperienza pratica i contenuti dell’educazione stradale.