Alba, aumentano le aperture dello sportello Informagiovani in Biblioteca

A partire dal 6 ottobre, lo sportello "Informagiovani diffuso", già attivo in Biblioteca ad Alba al venerdì pomeriggio, sarà aperto due giorni alla settimana con il seguente orario: martedì dalle 14.30 alle 16.30 e venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

La collaborazione tra Biblioteca civica e Informagiovani è nata nel 2024 con lo scopo di offrire ai giovani degli spazi gratuiti dove si integrano orientamento, studio e attività per la crescita personale. La Biblioteca, intesa come spazio condiviso, diviene così un punto di riferimento unico per lo studio e la ricerca di opportunità disponibili sul territorio, capace di offrire aule studio, postazioni informatiche per la ricerca del lavoro o la compilazione di candidature, iniziative ed eventi formativi (come laboratori, incontri sul lavoro o cicli di orientamento).

Nello specifico, i servizi offerti dall'Informagiovani riguardano lavoro, scuola e formazione, tempo libero (corsi, eventi, volontariato) e mobilità (studio e lavoro all'estero, vacanze, soggiorni alla pari).

Il lunedì lo sportello è aperto nei locali dello Spazio Dom, in via Giacosa 7/A ad Alba, sempre con lo stesso orario, dalle 14.30 alle 16.30.

Per informazioni: Biblioteca civica 0173 292468 biblioteca@comune.alba.cn.it