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Attualità | 02 ottobre 2026, 17:05

L'Ecomuseo Terra del Castelmagno torna in Rai con l'artista Stefano Venezia

Domani, sabato 3 ottobre, va in onda su RadioUno una nuova puntata dei "Programmi per l'accesso" dedicata alle "Passioni itineranti"

L'Ecomuseo Terra del Castelmagno torna in Rai con l'artista Stefano Venezia

Sabato 3 ottobre 2026, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno torna in una nuova puntata dei "Programmi per l'accesso" trasmessa su RAI 3 tra le ore 7.30 e le 8.00 o su RADIOUNO in Modulazione di Frequenza dalle ore 23.30 alle 23.50.

In questa occasione verrà trasmessa l'intervista dell'artista Stefano Venezia a tema "Passioni itineranti".

Nella puntata si potrà approfondire il percorso artistico dell'ideatore dell'opera di land art ROSSOCUBO SENPìE, che da maggio è visitabile nei pressi dell'ecomuseo a San Pietro Monterosso Grana.  

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