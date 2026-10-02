L'Ecomuseo Terra del Castelmagno torna in Rai con l'artista Stefano Venezia

Sabato 3 ottobre 2026, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno torna in una nuova puntata dei "Programmi per l'accesso" trasmessa su RAI 3 tra le ore 7.30 e le 8.00 o su RADIOUNO in Modulazione di Frequenza dalle ore 23.30 alle 23.50.
In questa occasione verrà trasmessa l'intervista dell'artista Stefano Venezia a tema "Passioni itineranti".
Nella puntata si potrà approfondire il percorso artistico dell'ideatore dell'opera di land art ROSSOCUBO SENPìE, che da maggio è visitabile nei pressi dell'ecomuseo a San Pietro Monterosso Grana.