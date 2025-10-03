 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 19:43

Colle dell’Agnello, tre giorni di chiusura sul versante francese

Continuano i lavori di manutenzione e riassetto della viabilità: stop al traffico il 6, 7 e 8 ottobre

Il Colle dell'Agnello

Il Colle dell’Agnello, riaperto giovedì 25 settembre dopo la nevicata dei giorni scorsi, sarà nuovamente chiuso al traffico sul versante francese nelle giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, dalle 8 alle 18, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione.

L’obiettivo condiviso dal protocollo transfrontaliero tra la Provincia di Cuneo e il dipartimento francese è quello di garantire la percorribilità del colle fino al 2 novembre, condizioni meteo permettendo.

Il calendario delle chiusure cade in un periodo particolarmente significativo per il territorio: la Fiera di Saint-Luc, in programma a Guillestre e dedicata al patrono San Luca, rappresenta una delle manifestazioni agricole più importanti delle Hautes-Alpes e richiama ogni anno un grande numero di visitatori, anche dall’Italia, che raggiungono la località transitando proprio dal colle.

Gli interventi sul versante francese non si limitano a operazioni di manutenzione ordinaria: i lavori in corso modificheranno in maniera sostanziale l’assetto della viabilità e dei parcheggi già dalla prossima stagione estiva, con apertura prevista a giugno 2026. L’investimento, dal valore complessivo di circa 500 mila euro, rientra nel programma regionale “Grands Cols”, che coinvolge la Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) e la Provincia di Cuneo con l’obiettivo di valorizzare sette valichi transfrontalieri delle Alpi Cozie.

