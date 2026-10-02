Disostruzione pediatrica, a Saluzzo e Savigliano si impara la manovra che salva la vita

La Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica (SIMEUP) rilancia la consueta iniziativa nazionale volta alla prevenzione di una tra le più frequenti cause di morte per incidente in età pediatrica: il soffocamento per inalazione di corpo estraneo.

La SIMEUP dedicherà il fine settimana del 10 e 11 ottobre alla formazione dei cittadini delle Regioni italiane che aderiranno all’iniziativa. In Asl CN1 saranno allestite due postazioni: una a Saluzzo in piazza Risorgimento dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa, sabato 10 ottobre; a Savigliano, in via Alfieri Area Molo dalle ore 10.00 alle ore 12.30 circa, domenica 11 ottobre.

Saranno presenti istruttori certificati SIMEUP, a disposizione di quanti vorranno apprendere la manovra salvavita. Tutti i partecipanti saranno addestrati con l’ausilio di specifici manichini.

“Sappiamo tutti come in questi casi la tempestività con la quale si interviene è determinante per scongiurare un esito infausto e non sempre il ricorso al 118 risulta compatibile con questi tempi”, spiega il direttore della Pediatria Neonatologia dell’ospedale di Savigliano Maria Eleonora Basso. Che aggiunge: “Le manovre previste, a seconda dell’età del bambino, sono salva-vita e possono essere effettuate in modo efficace da chiunque sia adeguatamente istruito. Partendo da queste considerazioni, il nostro obiettivo è quello di continuare ad insegnare le tecniche di disostruzione delle vie aeree e le manovre di rianimazione di base ai cittadini ed in particolare al personale degli asili nido e della scuola dell’infanzia”.