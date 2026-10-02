Dracula con le sòche, il vampiro di Caraglio arriva in biblioteca

Dai tradizionali zoccoli di legno ai canini affilati. Il protagonista della fiaba di Arianna Bruno, che si presenta giovedì 22 ottobre alla Biblioteca Civica di Caraglio, è un vampiro un po' particolare. L'incontro è in programma dalle 16.30 alle 17.30.

Il personaggio al centro del racconto è "Dracula con le sòche". L'autrice lo immagina aggirarsi da secoli per le vie del paese e abitare nel territorio comunale di Caraglio. Il titolo unisce la figura più famosa della letteratura gotica a un oggetto della tradizione contadina piemontese: le sòche, gli zoccoli di legno portati per generazioni nelle campagne e nelle borgate.

Il libro è una fiaba pensata sia per i bambini sia per gli adulti. Nel racconto si intrecciano arte, storia, leggende e amore. Con il linguaggio delle favole, la storia affronta anche temi profondi come gli addii, la rinascita e la felicità. Il registro è leggero e fantastico, ma lascia spazio a riflessioni che possono parlare a lettori di ogni età.

La presentazione permetterà al pubblico di scoprire le avventure del singolare vampiro caragliese e di ascoltare l'autrice raccontare come è nata la storia. Sarà anche l'occasione per capire che cosa combina Dracula in questo racconto, sospeso tra la realtà del paese e l'immaginazione.

L'ingresso è libero e non serve prenotare.