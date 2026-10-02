Riconoscimenti in Questura a Cuneo per il personale della Polizia di Stato collocato in congedo

Lunedì 28 settembre, negli uffici della Questura di Cuneo, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato e dei fogli di congedo al personale della Polizia di Stato giunto al termine del servizio attivo.

Nel corso del momento istituzionale, il questore Rosanna Minucci ha rivolto un sincero ringraziamento ai colleghi collocati in quiescenza, evidenziando la costanza, la professionalità e il profondo senso del dovere mantenuti nel corso della carriera svolta al servizio dei cittadini e delle istituzioni.

La consegna delle onorificenze e della documentazione di congedo formalizza il riconoscimento dell'amministrazione per il contributo assicurato nella tutela della legalità e della sicurezza sul territorio. All'appuntamento hanno preso parte anche i giovani agenti in prova destinati ai servizi della provincia, chiamati a raccogliere l'eredità professionale dei colleghi e a dare continuità ai valori del corpo.

Al personale in pensione sono giunti gli auguri del questore e dei colleghi per il futuro, unitamente al riconoscimento per il percorso professionale compiuto nei ruoli della Polizia di Stato.