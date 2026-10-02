 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 02 ottobre 2026, 14:36

Fibra ottica, microtrincee e lavori più rapidi a discapito della qualità?

Se lo chiede il consigliere comunale Silvano Enrici, che ha presentato un ordine del giorno appoggiato dalla consigliera Maria Laura Risso

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Fibra ottica, Cuneo chiede più controlli: «Non si può correre a scapito della qualità»

Scavi, microtrincee, sottoservizi e futuro della centrale di via D’Azeglio. La posa della fibra ottica diventa tema di confronto in Consiglio comunale a Cuneo, con un ordine del giorno che chiede maggiore attenzione alle modalità di realizzazione delle nuove infrastrutture e al ruolo dell’amministrazione nei controlli.

A illustrare il documento è stato il consigliere con delega alle infrastrutture Silvano Enrici, che ha richiamato anche la lunga storia della rete telefonica e della privatizzazione della Sip. "La fibra è necessaria – è stato sottolineato – ma non possiamo trovarci a recuperare con trent’anni di ritardo attraverso lavori fatti di corsa e senza una programmazione adeguata".

Un cantiere di scavo tradizionale in centro chiude una via per giorni. La stessa tratta, in microtrincea, si chiude in ore. 

Eppure è proprio la microtrincea, con la possibilità di realizzare scavi a profondità ridotta, a non convincere Enrici, che la ritiene una soluzione che rischia di creare problemi quando sarà necessario intervenire sugli altri sottoservizi o sulla stessa sede stradale. 

Da qui la richiesta di cartografie precise e aggiornate, indicazione delle effettive profondità di posa e controlli a campione sugli scavi, anche attraverso verifiche dirette.

Un altro nodo riguarda le future interferenze con le opere pubbliche. Se il Comune dovrà intervenire su una strada sulla quale è stata nel frattempo posata la fibra, sarà necessario gestire lo spostamento dell’infrastruttura secondo le norme e le convenzioni applicabili. Il Codice della strada prevede, in caso di comprovate esigenze di viabilità, che l’onere dello spostamento degli impianti sia a carico del gestore. Proprio per questo, ribadisce Enrici, diventa fondamentale conoscere con precisione tracciati, caratteristiche e profondità delle reti, così da evitare in futuro interferenze, disagi e costi non preventivati.

La consigliera Maria Laura Risso sposa pienamente quanto sollevato dal collega di lista Enrici. 

E aggiunge anche un altro punto: la centrale telefonica di via Massimo D’Azeglio, all’angolo con via Luigi Gallo. 

La possibile vendita dell’immobile e il trasferimento degli apparati pongono interrogativi sul futuro di un’infrastruttura considerata strategica per la rete cittadina e per i collegamenti verso le vallate. "Il Comune deve essere coinvolto per tempo – ha spiegato la consigliera – prima che eventuali decisioni si traducano in nuovi cantieri e nuovi scavi sulle strade cittadine".

Enrici ha a sua volta evidenziato come, in alcuni casi, le richieste di autorizzazione per la posa della fibra arrivino agli uffici comunali con documentazione ritenuta insufficiente, come tracciati non dettagliati o privi di sopralluoghi. Da qui la richiesta di una maggiore collaborazione tra operatori e amministrazione.

L’obiettivo dell’ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale, non è mettere in discussione la necessità di completare la rete in fibra, ma chiedere che la sua realizzazione avvenga con maggiore coordinamento. "Vogliamo che la fibra arrivi ovunque – concludono i consiglieri – ma la velocità non può andare a scapito della qualità delle opere, della sicurezza e della tutela del territorio".

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium