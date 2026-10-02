Gruppi Siblings, al via la serie di incontri dedicati ai fratelli e alle sorelle di persone con disabilità

Tornano anche quest'anno gli appuntamenti dedicati ai Siblings (ossia i fratelli e le sorelle di persone con disabilità, malattie croniche o neurodivergenze) organizzati da un'apposita équipe del Consorzio Monviso Solidale presso la sede del Centro Diurno Eta Beta (piazza Arimondi 13, Savigliano).



Il primo a essere attivato sarà, tra ottobre e maggio 2027, il Gruppo Base: sei incontri rivolti a sorelle e fratelli di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

A seguire, ma in date ancora in via di definizione, il Gruppo Grandi Siblings: tre incontri annuali pensati per chi ha già svolto il percorso base e ha intenzione di continuare l'esperienza ritrovandosi insieme e affrontare, così, momenti di ulteriore crescita personale.

Tra gennaio e giugno 2027, invece, partirà il Gruppo Adulti: sei incontri di percorso base dedicati a sorelle e fratelli maggiorenni; mentre sono in fase di calendarizzazione due appuntamenti annuali, questa volta riservati al Gruppo Grandi Adulti (persone, cioè, che abbiano già concluso il percorso base adulti).



«I gruppi Siblings sono stati ideati allo scopo di dare la possibilità, a fratelli e sorelle di persone con disabilità di differente natura, di incontrarsi in una dimensione in qualche maniera collettiva: tra persone, cioè, che vivono una condizione simile», sottolinea Francesca Canale, Educatrice Professionale e responsabile del Centro Diurno Eta Beta di Savigliano. «Ciò è anche il risultato di una specifica considerazione: la relazione fraterna è senza dubbio quella di più lungo periodo che la persona sperimenta nell'arco dell'esistenza; le relazioni tra fratelli possiedono infatti caratteristiche del tutto particolari, che per esempio non hanno quelle tra figli e genitori. I Siblings vivono una quotidianità diversa, affrontano sfide differenti, e tutto questo finisce per tradursi in opportunità. Una più accentuata sensibilità ne è un chiaro esempio. Anche il fatto che generalmente i Siblings siano più maturi rispetto ai loro coetanei che non vivono quella condizione o che siano più portati ad aiutare gli altri costituisce una caratteristica specifica che deriva dalla loro esperienza di vita a contatto con fratelli o sorelle con disabilità. L'idea di organizzare questi appuntamenti, maturata quasi dieci anni fa (2018), ha pertanto la finalità di permettere ai Siblings di incontrarsi tra pari per stare bene, per divertirsi, ma anche per confrontarsi sulle molte strategie che ognuno e ognuna di loro mette in atto quotidianamente. Insomma, per ridar loro centralità».



L'organizzazione degli incontri è solitamente preceduta da un periodo di mappatura del territorio in cui opera il CMS (tramite il lavoro svolto dai servizi di assistenza sociale del Consorzio), e ciò allo scopo di intercettare i bisogni espressi dai nuclei famigliari al cui interno viva una persona con disabilità. Ma anche l'attività di sensibilizzazione portata avanti nel corso dell'anno dai referenti dell'Ente attraverso gli incontri con i pediatri, con la neuropsichiatria territoriale o con le scuole consente di dar vita a una rete di rapporti e a un passaparola prezioso per la successiva partecipazione agli appuntamenti in programma.



«L'équipe coinvolta nell'organizzazione e nella realizzazione degli incontri è composta da Educatori Professionali attivi su Savigliano, Fossano e Saluzzo che hanno ricevuto una specifica formazione a suo tempo organizzata dalla Fondazione Paideia: si è trattato di imparare un metodo individuato alcuni anni fa da due psicologi, un americano e un australiano, con alle spalle la condizione di Siblings», prosegue Francesca Canale. «Nei gruppi che si riuniscono noi svolgiamo la funzione di facilitatori, nel senso che una delle caratteristiche di questi gruppi è data proprio dal fatto che siano i Siblings stessi a condurre gli incontri, mettendo in comune le singole esperienze vissute e le relative strategie adottate».



Per avere informazioni sui gruppi e sulle modalità di adesione, è possibile contattare l'équipe ai seguenti numeri:



Michela Cagliero, 0172 60537 (sede di Fossano)

Francesca Canale o Enrica Dutto, 0172 711418 (sede di Savigliano)

Barbara Fraire, 0175 41806 (sede di Saluzzo)