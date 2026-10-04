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Cronaca | 04 ottobre 2026, 16:51

Moto contro auto a Villanova Mondovì: grave un 59enne

L'incidente in via Torino. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Mondovì

Repertorio

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Scontro auto-moto, l'ennesimo di queste tragiche settimane sulle strade della Granda e in particolare su quelle del Monregalese. 

Lo scontro è infatti avvenuto in via Torino a Villanova Mondovi, attorno alle 15 di oggi 4 ottobre.

Ad avere la peggio un motociclista di 59 anni, trasportato con l'ambulanza medicalizzata all'ospedale Montis Regalis di Mondovì in gravissime condizioni.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco di Mondovì, che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura, e i carabinieri.

La scorsa settimana la zona monregalese è stata segnata da due morti in moto: martedì 22 settembre ha perso la vita a Mondovì il 60enne Enrico Garelli, di Castelletto Stura, dopo lo scontro con un’auto sulla Statale 28. 

Sabato 26 settembre, a Montaldo Mondovì, è morto Manolito Werner Wachtel, 55 anni, infermiere dell’Asl Cn1 residente a Fossano, nello scontro tra la sua moto e un furgone.

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Barbara Simonelli

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