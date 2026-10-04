Moto contro auto a Villanova Mondovì: grave un 59enne

Scontro auto-moto, l'ennesimo di queste tragiche settimane sulle strade della Granda e in particolare su quelle del Monregalese.
Lo scontro è infatti avvenuto in via Torino a Villanova Mondovi, attorno alle 15 di oggi 4 ottobre.
Ad avere la peggio un motociclista di 59 anni, trasportato con l'ambulanza medicalizzata all'ospedale Montis Regalis di Mondovì in gravissime condizioni.
Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco di Mondovì, che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura, e i carabinieri.
La scorsa settimana la zona monregalese è stata segnata da due morti in moto: martedì 22 settembre ha perso la vita a Mondovì il 60enne Enrico Garelli, di Castelletto Stura, dopo lo scontro con un’auto sulla Statale 28.
Sabato 26 settembre, a Montaldo Mondovì, è morto Manolito Werner Wachtel, 55 anni, infermiere dell’Asl Cn1 residente a Fossano, nello scontro tra la sua moto e un furgone.