Insegnante di Maddalene di Fossano muore all'età di 32 anni

Lutto a Fossano, in frazione Maddalene, per la morte, a soli 32 anni, di Simona Beccaria, insegnante di scuola dell'infanzia deceduta questa mattina.

Non si conoscono al momento le cause, ma il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, sulle quali si dovrà fare chiarezza.

La giovane, che da qualche tempo si era trasferita a Centallo, dove conviveva con il suo compagno, era legatissima alla frazione e alla sua comunità.

Qui sono stati annullati tutti gli eventi della festa in programma proprio in questi giorni.



Sui social l'annuncio della Proloco.

"In seguito al tragico lutto che ha colpito profondamente la nostra comunità la proloco esprime il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo, tutti gli eventi pubblici e le manifestazioni in programma per le giornate dal 4/10 al 6/10 sono annullati / rimandati a data da destinarsi.



Invitiamo l’intera cittadinanza a un momento di raccolto silenzio e sobrietà".

Simona Beccaria lascia il papà Renato e la mamma Livia, oltre alla sorella Manuela, al compagno Giosuè e l'intera comunità di Maddalene di Fossano.

Il sindaco Dario Tallone conosce bene la famiglia. La mamma Livia era stata per anni la tata del nipote del sindaco e la stessa Simona era stata insegnante all'asilo di Maddalene.

"Una tragedia enorme per la comunità fossanese - commenta il sindaco affranto. Sono qui a Maddalene, c'è un silenzio surreale, la comunità è distrutta. Il destino sa essere davvero crudele. Attendiamo che venga chiarita la causa della morte e poi ci riuniremo per dare l'ultimo saluto a questa giovane donna strappata alla vita troppo presto".