Auto si ribalta in via Comba Bedale a Sanfront: feriti due uomini di 91 e 86 anni

Incidente poco prima delle 16 in via Comba Bedale a Sanfront, dove una vettura si è ribaltata finendo fuori strada senza fortunatamente coinvolgere altre persone.

I due occupanti, un 91enne e un 86enne, erano incastrati all'interno dell'abitacolo e impossibilitati ad uscire.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo per estricare i due feriti ed affidarli alle cure dei sanitari.

Uno dei feriti, il 91enne, è stato trasportato all'ospedale di Savigliano in codice giallo. L'altro coinvolto non ha riportato conseguenze ed è stato classificato con codice verde.