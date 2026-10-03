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Cronaca | 03 ottobre 2026, 17:39

Auto si ribalta in via Comba Bedale a Sanfront: feriti due uomini di 91 e 86 anni

Il più anziano è stato trasportato in codice giallo a Savigliano

Auto si ribalta in via Comba Bedale a Sanfront: feriti due uomini di 91 e 86 anni

Incidente poco prima delle 16 in via Comba Bedale a Sanfront, dove una vettura si è ribaltata finendo fuori strada senza fortunatamente coinvolgere altre persone. 

I due occupanti, un 91enne e un 86enne, erano incastrati all'interno dell'abitacolo e impossibilitati ad uscire. 

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo per estricare i due feriti ed affidarli alle cure dei sanitari. 

Uno dei feriti, il 91enne, è stato trasportato all'ospedale di Savigliano in codice giallo. L'altro coinvolto non ha riportato conseguenze ed è stato classificato con codice verde. 

Barbara Simonelli

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