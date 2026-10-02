Tragedia del lavoro a Serralunga d’Alba: viticoltore si ribalta col trattore e muore travolto dal mezzo agricolo

Un grave incidente agricolo si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, a Serralunga d’Alba, nelle Langhe.

A perdere la vita Franco Anselma, classe 1958, titolare di una storica azienda vitivinicola del paese.

L'uomo, enologo, sposato e padre di un figlio di 22 anni, è rimasto vittima del ribaltamento del proprio mezzo agricolo.

L'allarme è scattato intorno alle ore 12 in località Collaretto, nell'area della rinomata Vigna Rionda.

Stando alle prime ricostruzioni, il trattore guidato dall'agricoltore si sarebbe ribaltato lungo la strada, finendo per schiacciare il conducente.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'elisoccorso e la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Alba. Nonostante i tentativi di rianimazione e la tempestività dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

Per i rilievi e gli accertamenti sulle cause del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asl Cn2. Le forze dell'ordine e gli ispettori del lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

L'episodio si aggiunge a una dolorosa scia di incidenti sul lavoro nei campi registrati nel Cuneese negli ultimi mesi. Lo scorso 6 luglio, a Levice, Marco Francone, agricoltore di 56 anni ed ex sindaco del paese, aveva perso la vita dopo essere stato travolto dal proprio trattore mentre si trovava al lavoro in un noccioleto. Il 14 agosto, a Diano d'Alba, la ventiduenne Lucia Casavecchia era deceduta a seguito del ribaltamento di un mezzo agricolo all'interno di un'azienda del posto.



Anche il sindaco di Serralunga d'Alba, Sergio Moscone, si dice profondamente colpito dalla tragedia, avvenuta proprio in questi giorni conclusivi della vendemmia, ormai prossima al termine.

“È una tragedia che ancora una volta colpisce una zona importante della viticoltura delle Langhe – ha detto - e che ha scosso profondamente l'intera comunità. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alla moglie Maria e al figlio Giacomo, ai quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per questa terribile perdita”.