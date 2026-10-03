Aggredì e minacciò di morte un agente di Polizia Penitenziaria nel carcere di Alba: a giudizio un detenuto sessantenne

Le recenti tensioni registrate all'interno del carcere "Giuseppe Montalto" di Alba, attualmente adibito a casa lavoro in attesa del completamento dei lavori necessaria alla sua completa riapertura, continuano a far discutere. Negli ultimi giorni i disordini occorsi nella struttura avevano spinto i sindacati della Polizia Penitenziaria a sollecitare un intervento diretto del ministro Carlo Nordio e l'invio di ispettori negli istituti di Piemonte e Liguria, al fine di verificarne le effettive condizioni di sicurezza.

In questo quadro di forte criticità si inserisce la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Asti, dottoressa Sara Paterno, per un grave episodio avvenuto nella struttura albese il 22 marzo 2024.

Destinatario del decreto di citazione in giudizio è un uomo nato a Bari nel 1965, recidivo e attualmente recluso a Ferrara. L'imputazione è quella prevista dall'articolo 337 del Codice Penale per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, il recluso avrebbe fatto ricorso a minacce e violenza per opporsi a un assistente di Polizia Penitenziaria, spintonando l'agente e rivolgendogli insulti quali "pezzo di m…" e minacce di morte come "ti ammazzo".

Il processo è stato incardinato davanti alla dottoressa Giulia Pisaniello. L'udienza predibattimentale è stata fissata per mercoledì 8 ottobre alle ore 8.30. L'imputato non ha nominato un difensore di fiducia e sarà assistito dall'avvocato Roberto Ponzio, nominato quale difensore d’ufficio.

La vicenda giudiziaria ripropone la delicata situazione dell'istituto albese, già al centro della cronaca per le aggressioni al personale e per i cronici problemi di organico denunciati dalle organizzazioni sindacali.